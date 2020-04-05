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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1840184118421843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:00

Re: Monobank

Shustoff написав:Так всё-таки, граждане, отдают ли сейчас валюту в ТАСах/А-банках с депо в Моне? Так что-то никто и не поведал. Или я один там валюту храню?

Черговий міні-депо закінчується через пару днів. Де ж їх на кожен день набрати Звіт буде в кінці тижня.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:11

jay2004 Круто. ) Знайшов ось таку табличку - поповнення з картки Укргазу також досі безкоштовне?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:16

Re: Monobank

Rebel написав:jay2004 Круто. ) Знайшов ось таку табличку - поповнення з картки Укргазу також досі безкоштовне?
Якщо по вашій карті після 15.11.18 не вводилася комісія на вихідні Р2Р платежі, то так.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:17

  omb написав:Shustoff а в поддержке за 5 минут все выяснить не вариант?

В поддержке там одна школота сидит. Зачем мне читать очередную отписку о том, что я могу забрать их либо в Универсале, либо в ТАСе, либо в А-Банке, а также оставить на карте или вывести в гривнах/перевести свифтом в другой банк?)
Это мне итак известно. Сколько не общался с тамошним саппортом, всё что они могут подсказать - так это очевидные вещи, которые итак всем понятны. Как только появляется более сложная проблема - сразу надо 100500 минут ждать "компетентного сотрудника". В принципе, оно так во всех службах саппорта.
Потому намного реалистичней инфа из первых уст. Иначе зачем вообще этот форум нужен?
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:38

  newset написав:
  artem_1515 написав:А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть :) камикадзе ещё тот епте :)


Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.
Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? Неужели может быть сценарий, по решению какого-либо Банка о принятии моратория на невыплату %% по депозитам? Интересный и весьма открытый вопрос.

Зря ушли из Привата, 1.5 % - это не повод для метаний из Банка в Банк, конечно же если Вам не нужны кредитные деньги в Моно. Ну а так все на свой страх и риск.

Логично :) с Привате ушёл не полностью вчера 50к добавил к депу родственника у которого там ещё полтора месяца 16,5% но сумма уже больше 200. Кредитные карты не интересуют , хочется чтобы деньги максимально выгодно работали. Хотя понимаю что эти % это по большому счету копейки. Надеюсь все будет хорошо ;) да и если сравнивать % по деп и срокам то тут немного не так... Приват даёт на 9—12 мес—11,5% ну плюс ещё один за пролонгацию, все равно выходит хоть и 12,5% но по сроку опасно
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:55

Re: Monobank

newset написав:
  artem_1515 написав:А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть :) камикадзе ещё тот епте :)


Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.
Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? .


Цікавий у Вас закон про % по кредитам. Сподіваюсь він всіх людей стосується? Який номер закону та пункт?

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:02

  artem_1515 написав:
  newset написав:
  artem_1515 написав:А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть :) камикадзе ещё тот епте :)


Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.
Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? Неужели может быть сценарий, по решению какого-либо Банка о принятии моратория на невыплату %% по депозитам? Интересный и весьма открытый вопрос.

... хочется чтобы деньги максимально выгодно работали. Хотя понимаю что эти % это по большому счету копейки. Надеюсь все будет хорошо ;) да и если сравнивать % по деп и срокам то тут немного не так... Приват даёт на 9—12 мес—11,5% ну плюс ещё один за пролонгацию, все равно выходит хоть и 12,5% но по сроку опасно


Вы уже конечно же пошли на риск, хоть и не на большой срок, а вот срок 12 мес. в Привате - это не риск, в банке лярды минфиновских бумаг, я не думаю, что государство само себя будет хоронить, а уж тем более банк приносящий купонный доход.

И да, вопрос %% ставок все же открытый, на эту тему можно долго рассуждать, которые напрямую зависит от учетной ставки НБУ, скорости роста инфляции, стоимости кредитных ресурсов, стоимости самой гривны и общего положения дел в Банке.

Например если брать Банки первой десятки - Альфа, ПУМБ, Агриколь, Ощад, ОТП - там ставки примерно на 1% ниже и тенденций роста ставок я там пока не наблюдаю.

Про Форвард и прочие мелкие я вобще молчу, т.к. это самые уязвимые банки с низким уровнем капитала и нести туда деньги на 3-4% выше в условиях кризиса равносильно выстрелу в голову.
newset
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:03

  artem_1515 написав:
  newset написав:
  artem_1515 написав:А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть :) камикадзе ещё тот епте :)


Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.
Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? Неужели может быть сценарий, по решению какого-либо Банка о принятии моратория на невыплату %% по депозитам? Интересный и весьма открытый вопрос.

Зря ушли из Привата, 1.5 % - это не повод для метаний из Банка в Банк, конечно же если Вам не нужны кредитные деньги в Моно. Ну а так все на свой страх и риск.

Логично :) с Привате ушёл не полностью вчера 50к добавил к депу родственника у которого там ещё полтора месяца 16,5% но сумма уже больше 200. Кредитные карты не интересуют , хочется чтобы деньги максимально выгодно работали. Хотя понимаю что эти % это по большому счету копейки. Надеюсь все будет хорошо ;) да и если сравнивать % по деп и срокам то тут немного не так... Приват даёт на 9—12 мес—11,5% ну плюс ещё один за пролонгацию, все равно выходит хоть и 12,5% но по сроку опасно


Вы - начинающий свинорыл, свет не сошёлся клином на Привате, Моня и Пумб. Расширяйте кругозор и географию. В мире много чего интересного :wink: ...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:13

  Rimlyanin1 написав:
newset написав:
  artem_1515 написав:А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть :) камикадзе ещё тот епте :)


Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.
Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? .


Цікавий у Вас закон про % по кредитам. Сподіваюсь він всіх людей стосується? Який номер закону та пункт?


https://ukurier.gov.ua/uk/news/zmini-do ... redituvan/
newset
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:51

  artem_1515 написав:Да по привату вообще % урезали до не могу :( всегда в Привате были Депы а сейчас думаю игра не стоит свеч. Другие банки особо не рассматривал т.к есть карты и пользовался только 3-я банками (ПУМБ, Приват и моно) а связываться с а-ля банками типо форвард и похожих ему нет желания:)

Так моно это и есть а-ля банк типа форвард :mrgreen:
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