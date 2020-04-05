newset написав:

artem_1515 написав: А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть камикадзе ещё тот епте А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнутькамикадзе ещё тот епте

Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? Неужели может быть сценарий, по решению какого-либо Банка о принятии моратория на невыплату %% по депозитам? Интересный и весьма открытый вопрос.... хочется чтобы деньги максимально выгодно работали. Хотя понимаю что эти % это по большому счету копейки. Надеюсь все будет хорошода и если сравнивать % по деп и срокам то тут немного не так... Приват даёт на 9—12 мес—11,5% ну плюс ещё один за пролонгацию, все равно выходит хоть и 12,5% но по сроку опасно