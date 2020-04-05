omb написав:Shustoff а в поддержке за 5 минут все выяснить не вариант?
В поддержке там одна школота сидит. Зачем мне читать очередную отписку о том, что я могу забрать их либо в Универсале, либо в ТАСе, либо в А-Банке, а также оставить на карте или вывести в гривнах/перевести свифтом в другой банк?) Это мне итак известно. Сколько не общался с тамошним саппортом, всё что они могут подсказать - так это очевидные вещи, которые итак всем понятны. Как только появляется более сложная проблема - сразу надо 100500 минут ждать "компетентного сотрудника". В принципе, оно так во всех службах саппорта. Потому намного реалистичней инфа из первых уст. Иначе зачем вообще этот форум нужен?
artem_1515 написав:А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть камикадзе ещё тот епте
Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам. Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? Неужели может быть сценарий, по решению какого-либо Банка о принятии моратория на невыплату %% по депозитам? Интересный и весьма открытый вопрос.
Зря ушли из Привата, 1.5 % - это не повод для метаний из Банка в Банк, конечно же если Вам не нужны кредитные деньги в Моно. Ну а так все на свой страх и риск.
Логично с Привате ушёл не полностью вчера 50к добавил к депу родственника у которого там ещё полтора месяца 16,5% но сумма уже больше 200. Кредитные карты не интересуют , хочется чтобы деньги максимально выгодно работали. Хотя понимаю что эти % это по большому счету копейки. Надеюсь все будет хорошо да и если сравнивать % по деп и срокам то тут немного не так... Приват даёт на 9—12 мес—11,5% ну плюс ещё один за пролонгацию, все равно выходит хоть и 12,5% но по сроку опасно
artem_1515 написав:А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть камикадзе ещё тот епте
Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам. Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? .
Цікавий у Вас закон про % по кредитам. Сподіваюсь він всіх людей стосується? Який номер закону та пункт?
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artem_1515 написав:А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть камикадзе ещё тот епте
Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам. Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? Неужели может быть сценарий, по решению какого-либо Банка о принятии моратория на невыплату %% по депозитам? Интересный и весьма открытый вопрос.
... хочется чтобы деньги максимально выгодно работали. Хотя понимаю что эти % это по большому счету копейки. Надеюсь все будет хорошо да и если сравнивать % по деп и срокам то тут немного не так... Приват даёт на 9—12 мес—11,5% ну плюс ещё один за пролонгацию, все равно выходит хоть и 12,5% но по сроку опасно
Вы уже конечно же пошли на риск, хоть и не на большой срок, а вот срок 12 мес. в Привате - это не риск, в банке лярды минфиновских бумаг, я не думаю, что государство само себя будет хоронить, а уж тем более банк приносящий купонный доход.
И да, вопрос %% ставок все же открытый, на эту тему можно долго рассуждать, которые напрямую зависит от учетной ставки НБУ, скорости роста инфляции, стоимости кредитных ресурсов, стоимости самой гривны и общего положения дел в Банке.
Например если брать Банки первой десятки - Альфа, ПУМБ, Агриколь, Ощад, ОТП - там ставки примерно на 1% ниже и тенденций роста ставок я там пока не наблюдаю.
Про Форвард и прочие мелкие я вобще молчу, т.к. это самые уязвимые банки с низким уровнем капитала и нести туда деньги на 3-4% выше в условиях кризиса равносильно выстрелу в голову.
artem_1515 написав:А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть камикадзе ещё тот епте
Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам. Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? Неужели может быть сценарий, по решению какого-либо Банка о принятии моратория на невыплату %% по депозитам? Интересный и весьма открытый вопрос.
Зря ушли из Привата, 1.5 % - это не повод для метаний из Банка в Банк, конечно же если Вам не нужны кредитные деньги в Моно. Ну а так все на свой страх и риск.
Логично с Привате ушёл не полностью вчера 50к добавил к депу родственника у которого там ещё полтора месяца 16,5% но сумма уже больше 200. Кредитные карты не интересуют , хочется чтобы деньги максимально выгодно работали. Хотя понимаю что эти % это по большому счету копейки. Надеюсь все будет хорошо да и если сравнивать % по деп и срокам то тут немного не так... Приват даёт на 9—12 мес—11,5% ну плюс ещё один за пролонгацию, все равно выходит хоть и 12,5% но по сроку опасно
Вы - начинающий свинорыл, свет не сошёлся клином на Привате, Моня и Пумб. Расширяйте кругозор и географию. В мире много чего интересного ...
artem_1515 написав:А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть камикадзе ещё тот епте
Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам. Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? .
Цікавий у Вас закон про % по кредитам. Сподіваюсь він всіх людей стосується? Який номер закону та пункт?
artem_1515 написав:Да по привату вообще % урезали до не могу всегда в Привате были Депы а сейчас думаю игра не стоит свеч. Другие банки особо не рассматривал т.к есть карты и пользовался только 3-я банками (ПУМБ, Приват и моно) а связываться с а-ля банками типо форвард и похожих ему нет желания:)