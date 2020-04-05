Який МСС дає буква?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:55
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:55
Так ніхто не надав відстрочку по сплаті %, а лише звільнили від штрафів. Той, хто платив раніше, продовжить платити й надалі, бо % будуть нараховуватись:
"У період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року позичальник не звільняється від виконання своїх грошових зобов'язань за умовами кредитного договору перед кредитором, проте починають діяти зміни до Закону України «Про споживче кредитування». "
"Вихід у прострочення в період з 01 березня 2020 року по квітень 2020 року негативно відобразиться на кредитній історії самого позичальника, що може спричинити подальшу відмову в кредитуванні."
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