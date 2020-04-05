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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1841184218431844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:55

  motosmile написав:Вчора оплата на сайті "http://bukva.ua/" пройшла через WayForPay і попала в категорію "Розваги та спорт"


Який МСС дає буква?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:55

  newset написав:Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.
Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? .


https://ukurier.gov.ua/uk/news/zmini-do ... redituvan/[/quote]


Так ніхто не надав відстрочку по сплаті %, а лише звільнили від штрафів. Той, хто платив раніше, продовжить платити й надалі, бо % будуть нараховуватись:
"У період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року позичальник не звільняється від виконання своїх грошових зобов'язань за умовами кредитного договору перед кредитором, проте починають діяти зміни до Закону України «Про споживче кредитування». "

"Вихід у прострочення в період з 01 березня 2020 року по квітень 2020 року негативно відобразиться на кредитній історії самого позичальника, що може спричинити подальшу відмову в кредитуванні."
Rimlyanin1
 
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