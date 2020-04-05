newset написав:Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам. Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? .
Так ніхто не надав відстрочку по сплаті %, а лише звільнили від штрафів. Той, хто платив раніше, продовжить платити й надалі, бо % будуть нараховуватись: "У період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року позичальник не звільняється від виконання своїх грошових зобов'язань за умовами кредитного договору перед кредитором, проте починають діяти зміни до Закону України «Про споживче кредитування». "
"Вихід у прострочення в період з 01 березня 2020 року по квітень 2020 року негативно відобразиться на кредитній історії самого позичальника, що може спричинити подальшу відмову в кредитуванні."
Rimlyanin1 написав: Так ніхто не надав відстрочку по сплаті %, а лише звільнили від штрафів. Той, хто платив раніше, продовжить платити й надалі, бо % будуть нараховуватись: "У період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року позичальник не звільняється від виконання своїх грошових зобов'язань за умовами кредитного договору перед кредитором, проте починають діяти зміни до Закону України «Про споживче кредитування». "
"Вихід у прострочення в період з 01 березня 2020 року по квітень 2020 року негативно відобразиться на кредитній історії самого позичальника, що може спричинити подальшу відмову в кредитуванні."
Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Народ уже начал это понимать как некий "грейс-период". Возьмем, к примеру, неоплату по кредиту за 1 месяц, как после этого Банк будет платить %% по депозитам?
Тут посыл не на закон, которому вы нашли придирку, а к возможной несвоевременной оплате платежей. Кредит Днепр порезал всем сейчас лимиты. Моно так еще не делает, но тем не менее плохой звоночек.
Востаннє редагувалось newset в Пон 06 кві, 2020 15:43, всього редагувалось 1 раз.