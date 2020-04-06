Додано: Пон 06 кві, 2020 21:51

[quote="4929387:jay2004"][quote="4929376:artem_1515"][quote="4929141:newset"][quote="4929067:artem_1515"]А кто ещё как относится на данный момент на суммы выше 200к на депозите? А то у жены в моно есть деп под 16,25% до июля 2020. Думал может сотку туда ещё запихнуть :) камикадзе ещё тот епте :)[/quote]



Я бы не стал нести деньги в Банк, переполненный кредитными картами, даже под хороший %%. Вы можете себе представить, что если вдруг у моно начнутся неплатежи по кредитам, я уже молчу про принятый закон об отсрочке начисления %% по кредитам.

Встает логичный вопрос, где Банк будет брать деньги на оплату %% по депозитам? Неужели может быть сценарий, по решению какого-либо Банка о принятии моратория на невыплату %% по депозитам? Интересный и весьма открытый вопрос.



Зря ушли из Привата, 1.5 % - это не повод для метаний из Банка в Банк, конечно же если Вам не нужны кредитные деньги в Моно. Ну а так все на свой страх и риск.[/quote]

Логично :) с Привате ушёл не полностью вчера 50к добавил к депу родственника у которого там ещё полтора месяца 16,5% но сумма уже больше 200. Кредитные карты не интересуют , хочется чтобы деньги максимально выгодно работали. Хотя понимаю что эти % это по большому счету копейки. Надеюсь все будет хорошо ;) да и если сравнивать % по деп и срокам то тут немного не так... Приват даёт на 9—12 мес—11,5% ну плюс ещё один за пролонгацию, все равно выходит хоть и 12,5% но по сроку опасно[/quote]



Вы - начинающий свинорыл, свет не сошёлся клином на Привате, Моня и Пумб. Расширяйте кругозор и географию. В мире много чего интересного :wink: ...[/quote]



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