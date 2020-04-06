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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:10
motosmile написав: V2 написав: motosmile написав:
Вчора оплата на сайті "http://bukva.ua/" пройшла через WayForPay і попала в категорію "Розваги та спорт"
Який МСС дає буква?
Ну це тільки підтримка скаже, і то морочитися треба.
Просто є факт - оплату на сайті букви через WFP закинули в категорію "Розваги та спорт".
А от Якабу вчора попав в категорію "Книги" і дали кешбек 20% по самоізоляції
Для получения МСС кода нужно отправить на почту выписку. В ней и будет виден МСС код.
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lel
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:54
Подскажите, если в моно тянуть с приватовской уни, приват возьмет комиссию?
.......
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Boundless
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:59
Boundless написав:
Подскажите, если в моно тянуть с приватовской уни, приват возьмет комиссию?
Да
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:59
lel написав:
Для получения МСС кода нужно отправить на почту выписку. В ней и будет виден МСС код.
Уже пару месяцев как убрали МСС из квитанций
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