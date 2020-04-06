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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1842184318441845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:10

  motosmile написав:
  V2 написав:
  motosmile написав:Вчора оплата на сайті "http://bukva.ua/" пройшла через WayForPay і попала в категорію "Розваги та спорт"


Який МСС дає буква?


Ну це тільки підтримка скаже, і то морочитися треба.
Просто є факт - оплату на сайті букви через WFP закинули в категорію "Розваги та спорт".
А от Якабу вчора попав в категорію "Книги" і дали кешбек 20% по самоізоляції

Для получения МСС кода нужно отправить на почту выписку. В ней и будет виден МСС код.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:54

Re: Monobank

Подскажите, если в моно тянуть с приватовской уни, приват возьмет комиссию?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:59

  Boundless написав:Подскажите, если в моно тянуть с приватовской уни, приват возьмет комиссию?

Да
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:59

  lel написав:Для получения МСС кода нужно отправить на почту выписку. В ней и будет виден МСС код.

Уже пару месяцев как убрали МСС из квитанций
Hack-Stock
 
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