Додано: Вів 07 кві, 2020 21:49

Valeriy237 написав: Банк Монобанк поступает крайне неадекватно, скажу прямо паскудно, по отношению к своим лояльным пока еще клиентам... Банк Монобанк поступает крайне неадекватно, скажу прямо паскудно, по отношению к своим лояльным пока еще клиентам...

Скажите, а для Вас это снижение кред.лимита было критичным? То есть Вы реально рассчитывали на эти деньги? Просто я почему спрашиваю - сдается мне что та приснопамятная сложная система оценки клиента "включающая более 1000 различных факторов" рассчитана тупо на определение "нужности-ненужности" кредитного лимита для клиента. То есть когда клиенту оно "ну просто очень нужно" - результат "фиг вам", а если же клиент в состоянии "дадут-хорошо - не дадут-тоже неплохо" - то тогда и лимит ему нальют. Просто именно подобная схема отлично вписывается в общеизвестное утверждение о том, что "Банк — это такое место, где вам дадут зонтик в ясную погоду и попросят вернуть его, когда начнётся дождь."