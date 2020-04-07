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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:10
motosmile написав: V2 написав: motosmile написав:
Вчора оплата на сайті "http://bukva.ua/" пройшла через WayForPay і попала в категорію "Розваги та спорт"
Який МСС дає буква?
Ну це тільки підтримка скаже, і то морочитися треба.
Просто є факт - оплату на сайті букви через WFP закинули в категорію "Розваги та спорт".
А от Якабу вчора попав в категорію "Книги" і дали кешбек 20% по самоізоляції
Для получения МСС кода нужно отправить на почту выписку. В ней и будет виден МСС код.
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lel
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:54
Подскажите, если в моно тянуть с приватовской уни, приват возьмет комиссию?
.......
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Boundless
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:59
Boundless написав:
Подскажите, если в моно тянуть с приватовской уни, приват возьмет комиссию?
Да
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curiousobro
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:59
lel написав:
Для получения МСС кода нужно отправить на почту выписку. В ней и будет виден МСС код.
Уже пару месяцев как убрали МСС из квитанций
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Hack-Stock
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:23
Hack-Stock написав: lel написав:
Для получения МСС кода нужно отправить на почту выписку. В ней и будет виден МСС код.
Уже пару месяцев как убрали МСС из квитанций
В длинных выписках они до сих пор есть.
- 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
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sauvignon
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:17
Boundless написав:
Подскажите, если в моно тянуть с приватовской уни, приват возьмет комиссию?
Тяните сэпом за 3 грн правда проводят на след день
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artem_1515
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:55
guntherhouse777 написав: Vorlon написав: newset написав:
Кредит Днепр порезал всем сейчас лимиты
г***банк оказывается... Хорошо, что я не его клиент.
Да моня тоже чудит. Вот какая трагическая история с ФБ.
Какой-то ужас!
Пришло только что сообщение от Монобанка, что ваш кредитный лимит составляет 490 гривен. Меньше месяца использования карты с лимитом в 1000 урезали до 490.
За половину месяца марта через карту провёл около 18000 и по белой карте оплачивал где-то на 8500. В этом месяце тоже активно использую обе карты... Какое-то ущемление со стороны банка. Можно какое-то объяснение действий банка?
Судя по всему Монобанк, к сожалению начал вводить массовые ограничение на использование кредитных средств по картам, мне просто со вчерашнего дня заблокировали использование кредитных средств вообще, умная скроллинговая система, все для клиентов и это при том, что у меня идеальная многолетняя кредитная история, никаких просрочек ни когда, ни в одном банке, в том числе и Монобанке.
Банк Монобанк поступает крайне неадекватно, скажу прямо паскудно, по отношению к своим лояльным пока еще клиентам...
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Valeriy237
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Додано: Вів 07 кві, 2020 21:49
Valeriy237 написав:
Банк Монобанк поступает крайне неадекватно, скажу прямо паскудно, по отношению к своим лояльным пока еще клиентам...
Скажите, а для Вас это снижение кред.лимита было критичным? То есть Вы реально рассчитывали на эти деньги? Просто я почему спрашиваю - сдается мне что та приснопамятная сложная система оценки клиента "включающая более 1000 различных факторов" рассчитана тупо на определение "нужности-ненужности" кредитного лимита для клиента. То есть когда клиенту оно "ну просто очень нужно" - результат "фиг вам", а если же клиент в состоянии "дадут-хорошо - не дадут-тоже неплохо" - то тогда и лимит ему нальют
. Просто именно подобная схема отлично вписывается в общеизвестное утверждение о том, что "Банк — это такое место, где вам дадут зонтик в ясную погоду и попросят вернуть его, когда начнётся дождь."
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Вів 07 кві, 2020 21:56
Flamingo написав:
Скажите, а для Вас это снижение кред.лимита было критичным? То есть Вы реально рассчитывали на эти деньги? Просто я почему спрашиваю - сдается мне что та приснопамятная сложная система оценки клиента "включающая более 1000 различных факторов" рассчитана тупо на определение "нужности-ненужности" кредитного лимита для клиента. То есть когда клиенту оно "ну просто очень нужно" - результат "фиг вам", а если же клиент в состоянии "дадут-хорошо - не дадут-тоже неплохо" - то тогда и лимит ему нальют
. Просто именно подобная схема отлично вписывается в общеизвестное утверждение о том, что "Банк — это такое место, где вам дадут зонтик в ясную погоду и попросят вернуть его, когда начнётся дождь."
Иногда кажется что дела происходят именно так.
Но вот с альфа-банком, как раз наоборот - со старта дали 30тыс, которые надо были позарез - срочная операция в частной клинике.
А вот монобанк жлобится почему-то, только 25+20 (ну рассрочку я не считаю реальным лимитом, мало интересных предложений), хотя с депозитами я чуть-чуть вышел за фонд.
Хотя с моно как-то пофиг, на оплату налогов лимита хватает и баста.
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vpchelko
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Додано: Вів 07 кві, 2020 22:09
Судя по всему Монобанк, к сожалению начал вводить массовые ограничение на использование кредитных средств по картам, мне просто со вчерашнего дня заблокировали использование кредитных средств вообще, умная скроллинговая система, все для клиентов и это при том, что у меня идеальная многолетняя кредитная история, никаких просрочек ни когда, ни в одном банке, в том числе и Монобанке.
Банк Монобанк поступает крайне неадекватно, скажу прямо паскудно, по отношению к своим лояльным пока еще клиентам...
не бывает такого чтобы все идеально, но лимит забрали - иначе лимит у всех позабирали бы, начали резать кредитные лимиты из зоны риска учитывая ситуацию, а по каким критериям никто не скажет - таже ситуация покрайней мере у привата, думаю у остальных банков так же
меня пока ни моня не приват не трогал, хотя выгребаю процентов 15-20 от лимита за месяц
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gonzo
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