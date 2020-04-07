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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1843184418451846>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:10

  motosmile написав:
  V2 написав:
  motosmile написав:Вчора оплата на сайті "http://bukva.ua/" пройшла через WayForPay і попала в категорію "Розваги та спорт"


Який МСС дає буква?


Ну це тільки підтримка скаже, і то морочитися треба.
Просто є факт - оплату на сайті букви через WFP закинули в категорію "Розваги та спорт".
А от Якабу вчора попав в категорію "Книги" і дали кешбек 20% по самоізоляції

Для получения МСС кода нужно отправить на почту выписку. В ней и будет виден МСС код.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:54

Re: Monobank

Подскажите, если в моно тянуть с приватовской уни, приват возьмет комиссию?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:59

  Boundless написав:Подскажите, если в моно тянуть с приватовской уни, приват возьмет комиссию?

Да
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:59

  lel написав:Для получения МСС кода нужно отправить на почту выписку. В ней и будет виден МСС код.

Уже пару месяцев как убрали МСС из квитанций
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:23

  Hack-Stock написав:
  lel написав:Для получения МСС кода нужно отправить на почту выписку. В ней и будет виден МСС код.

Уже пару месяцев как убрали МСС из квитанций

В длинных выписках они до сих пор есть.
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:17

  Boundless написав:Подскажите, если в моно тянуть с приватовской уни, приват возьмет комиссию?

Тяните сэпом за 3 грн правда проводят на след день
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:55

Re: Monobank

  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:
  newset написав:Кредит Днепр порезал всем сейчас лимиты

г***банк оказывается... Хорошо, что я не его клиент.


Да моня тоже чудит. Вот какая трагическая история с ФБ.

Какой-то ужас!
Пришло только что сообщение от Монобанка, что ваш кредитный лимит составляет 490 гривен. Меньше месяца использования карты с лимитом в 1000 урезали до 490.
За половину месяца марта через карту провёл около 18000 и по белой карте оплачивал где-то на 8500. В этом месяце тоже активно использую обе карты... Какое-то ущемление со стороны банка. Можно какое-то объяснение действий банка?


Судя по всему Монобанк, к сожалению начал вводить массовые ограничение на использование кредитных средств по картам, мне просто со вчерашнего дня заблокировали использование кредитных средств вообще, умная скроллинговая система, все для клиентов и это при том, что у меня идеальная многолетняя кредитная история, никаких просрочек ни когда, ни в одном банке, в том числе и Монобанке.
Банк Монобанк поступает крайне неадекватно, скажу прямо паскудно, по отношению к своим лояльным пока еще клиентам... :oops:
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:49

Re: Monobank

  Valeriy237 написав:Банк Монобанк поступает крайне неадекватно, скажу прямо паскудно, по отношению к своим лояльным пока еще клиентам... :oops:

Скажите, а для Вас это снижение кред.лимита было критичным? То есть Вы реально рассчитывали на эти деньги? Просто я почему спрашиваю - сдается мне что та приснопамятная сложная система оценки клиента "включающая более 1000 различных факторов" рассчитана тупо на определение "нужности-ненужности" кредитного лимита для клиента. То есть когда клиенту оно "ну просто очень нужно" - результат "фиг вам", а если же клиент в состоянии "дадут-хорошо - не дадут-тоже неплохо" - то тогда и лимит ему нальют ;). Просто именно подобная схема отлично вписывается в общеизвестное утверждение о том, что "Банк — это такое место, где вам дадут зонтик в ясную погоду и попросят вернуть его, когда начнётся дождь." :mrgreen:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:56

  Flamingo написав:Скажите, а для Вас это снижение кред.лимита было критичным? То есть Вы реально рассчитывали на эти деньги? Просто я почему спрашиваю - сдается мне что та приснопамятная сложная система оценки клиента "включающая более 1000 различных факторов" рассчитана тупо на определение "нужности-ненужности" кредитного лимита для клиента. То есть когда клиенту оно "ну просто очень нужно" - результат "фиг вам", а если же клиент в состоянии "дадут-хорошо - не дадут-тоже неплохо" - то тогда и лимит ему нальют ;). Просто именно подобная схема отлично вписывается в общеизвестное утверждение о том, что "Банк — это такое место, где вам дадут зонтик в ясную погоду и попросят вернуть его, когда начнётся дождь." :mrgreen:


Иногда кажется что дела происходят именно так.
Но вот с альфа-банком, как раз наоборот - со старта дали 30тыс, которые надо были позарез - срочная операция в частной клинике.

А вот монобанк жлобится почему-то, только 25+20 (ну рассрочку я не считаю реальным лимитом, мало интересных предложений), хотя с депозитами я чуть-чуть вышел за фонд.

Хотя с моно как-то пофиг, на оплату налогов лимита хватает и баста.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:09

Судя по всему Монобанк, к сожалению начал вводить массовые ограничение на использование кредитных средств по картам, мне просто со вчерашнего дня заблокировали использование кредитных средств вообще, умная скроллинговая система, все для клиентов и это при том, что у меня идеальная многолетняя кредитная история, никаких просрочек ни когда, ни в одном банке, в том числе и Монобанке.
Банк Монобанк поступает крайне неадекватно, скажу прямо паскудно, по отношению к своим лояльным пока еще клиентам... :oops:


не бывает такого чтобы все идеально, но лимит забрали - иначе лимит у всех позабирали бы, начали резать кредитные лимиты из зоны риска учитывая ситуацию, а по каким критериям никто не скажет - таже ситуация покрайней мере у привата, думаю у остальных банков так же
меня пока ни моня не приват не трогал, хотя выгребаю процентов 15-20 от лимита за месяц
gonzo
 
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