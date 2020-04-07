|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 22:09
Valeriy237 написав:
Судя по всему Монобанк, к сожалению начал вводить массовые ограничение на использование кредитных средств по картам, мне просто со вчерашнего дня заблокировали использование кредитных средств вообще, умная скроллинговая система, все для клиентов и это при том, что у меня идеальная многолетняя кредитная история, никаких просрочек ни когда, ни в одном банке, в том числе и Монобанке.
Банк Монобанк поступает крайне неадекватно, скажу прямо паскудно, по отношению к своим лояльным пока еще клиентам...
Висновок про масовість зроблено на основі якої вибірки? Який у Вас рейтинг в УБКІ?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4267
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 22:12
Да нафиг Вам тот лимит от Моно? Кешбэк за кредитные - слёзы. Финмон отмороженный. На днях снова возбудился. От всех подряд требуют справки о доходах.
Хуже кредитки Моно, только кредитка от Привата. Но только кредитка. Сам Приват на порядок лояльнее к клиентам.
Есть же куча банков с кредитными продуктами. Кроме Моно и Привата я пользуюсь ещё восемью. Все они намного лучше и приятней в использовании.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2116
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:02
gonzo написав:
не бывает такого чтобы все идеально, но лимит забрали - иначе лимит у всех позабирали бы, начали резать кредитные лимиты из зоны риска учитывая ситуацию, а по каким критериям никто не скажет - таже ситуация покрайней мере у привата, думаю у остальных банков так же
меня пока ни моня не приват не трогал, хотя выгребаю процентов 15-20 от лимита за месяц
меня тоже пока ни приват ни моно не трогает, хотя с документами по доходам у меня там совсем голяк ))
те лимиты, что сами дали по 50тыс пока не меняют, я их сейчас правда мало юзаю, расходы по картам около 10тыс на каждую.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|