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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1843184418451846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:09

Re: Monobank

  Valeriy237 написав:Судя по всему Монобанк, к сожалению начал вводить массовые ограничение на использование кредитных средств по картам, мне просто со вчерашнего дня заблокировали использование кредитных средств вообще, умная скроллинговая система, все для клиентов и это при том, что у меня идеальная многолетняя кредитная история, никаких просрочек ни когда, ни в одном банке, в том числе и Монобанке.
Банк Монобанк поступает крайне неадекватно, скажу прямо паскудно, по отношению к своим лояльным пока еще клиентам...

Висновок про масовість зроблено на основі якої вибірки? Який у Вас рейтинг в УБКІ?
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:12

Re: Monobank

Да нафиг Вам тот лимит от Моно? Кешбэк за кредитные - слёзы. Финмон отмороженный. На днях снова возбудился. От всех подряд требуют справки о доходах.
Хуже кредитки Моно, только кредитка от Привата. Но только кредитка. Сам Приват на порядок лояльнее к клиентам.
Есть же куча банков с кредитными продуктами. Кроме Моно и Привата я пользуюсь ещё восемью. Все они намного лучше и приятней в использовании.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:02

  gonzo написав:не бывает такого чтобы все идеально, но лимит забрали - иначе лимит у всех позабирали бы, начали резать кредитные лимиты из зоны риска учитывая ситуацию, а по каким критериям никто не скажет - таже ситуация покрайней мере у привата, думаю у остальных банков так же
меня пока ни моня не приват не трогал, хотя выгребаю процентов 15-20 от лимита за месяц

меня тоже пока ни приват ни моно не трогает, хотя с документами по доходам у меня там совсем голяк ))
те лимиты, что сами дали по 50тыс пока не меняют, я их сейчас правда мало юзаю, расходы по картам около 10тыс на каждую.
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