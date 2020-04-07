Додано: Вів 07 кві, 2020 22:12

Да нафиг Вам тот лимит от Моно? Кешбэк за кредитные - слёзы. Финмон отмороженный. На днях снова возбудился. От всех подряд требуют справки о доходах.

Хуже кредитки Моно, только кредитка от Привата. Но только кредитка. Сам Приват на порядок лояльнее к клиентам.

Есть же куча банков с кредитными продуктами. Кроме Моно и Привата я пользуюсь ещё восемью. Все они намного лучше и приятней в использовании.

Кто не пьёт, тот не рискует.