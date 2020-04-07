Valeriy237 написав:Судя по всему Монобанк, к сожалению начал вводить массовые ограничение на использование кредитных средств по картам, мне просто со вчерашнего дня заблокировали использование кредитных средств вообще, умная скроллинговая система, все для клиентов и это при том, что у меня идеальная многолетняя кредитная история, никаких просрочек ни когда, ни в одном банке, в том числе и Монобанке. Банк Монобанк поступает крайне неадекватно, скажу прямо паскудно, по отношению к своим лояльным пока еще клиентам...
Висновок про масовість зроблено на основі якої вибірки? Який у Вас рейтинг в УБКІ?
Да нафиг Вам тот лимит от Моно? Кешбэк за кредитные - слёзы. Финмон отмороженный. На днях снова возбудился. От всех подряд требуют справки о доходах. Хуже кредитки Моно, только кредитка от Привата. Но только кредитка. Сам Приват на порядок лояльнее к клиентам. Есть же куча банков с кредитными продуктами. Кроме Моно и Привата я пользуюсь ещё восемью. Все они намного лучше и приятней в использовании.
gonzo написав:не бывает такого чтобы все идеально, но лимит забрали - иначе лимит у всех позабирали бы, начали резать кредитные лимиты из зоны риска учитывая ситуацию, а по каким критериям никто не скажет - таже ситуация покрайней мере у привата, думаю у остальных банков так же меня пока ни моня не приват не трогал, хотя выгребаю процентов 15-20 от лимита за месяц
меня тоже пока ни приват ни моно не трогает, хотя с документами по доходам у меня там совсем голяк )) те лимиты, что сами дали по 50тыс пока не меняют, я их сейчас правда мало юзаю, расходы по картам около 10тыс на каждую.
Кочевник написав:Який зараз відсоток на залишок своїх коштів?
Ну в тарифах же сразу находится, что 10%. Найти ответ можно даже быстрее, чем спросить на форуме и дождаться ответа.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay