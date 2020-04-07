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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1844184518461847 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 55 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 5% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 9% 5 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 2% 1 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 45% 25 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 38% 21 Всього голосів : 55 Додано: Сер 08 кві, 2020 18:37 asti написав: Да причём тут рейтинг УБКИ! Люди просто депозиты забирают у Мони и других, поэтому они не могут покрыть своими деньгами (пассивами) те кредитные лимиты которые понараздавали.

Вот и весь секрет! Да причём тут рейтинг УБКИ! Люди просто депозиты забирают у Мони и других, поэтому они не могут покрыть своими деньгами (пассивами) те кредитные лимиты которые понараздавали.Вот и весь секрет!

Дякую за інсайд. Ви у моно ким працюєте? Дякую за інсайд. Ви у моно ким працюєте? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4269 З нами з: 18.08.14 Подякував: 195 раз. Подякували: 539 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 18:50 Re: Monobank asti написав: Да причём тут рейтинг УБКИ! Люди просто депозиты забирают у Мони и других, поэтому они не могут покрыть своими деньгами (пассивами) те кредитные лимиты которые понараздавали.

Вот и весь секрет! Да причём тут рейтинг УБКИ! Люди просто депозиты забирают у Мони и других, поэтому они не могут покрыть своими деньгами (пассивами) те кредитные лимиты которые понараздавали.Вот и весь секрет!



Сегодняшний пост на FB от Гороховского:

Крутить руль в сторону заноса - одна из самых успешных и сложных бизнес-стратегий. Как и в случае с автомобилем - когда происходит турбулентность в бизнесе, инстинктивно хочется все прикрутить, запретить, срезать и зажмуриться от страха.

Но покупать, когда все продают, продавать, когда все покупают, газовать, когда все тормозят - чуть ли не единственный шанс для качественного интенсивного рывка. Чтобы вы не делали в обычных рыночных условиях, вы, как правило, развиваетесь экстенсивно. Даже если ваши темпы роста выше, чем у конкурентов, это все равно экстенсивный рост - просто это ваш уровень, который лучше рынка. Но все равно экстенсивный рост. Когда все говорят про возможности в кризис, это очень похоже на штамп. Но возможности есть и главная из них вырасти интенсивно.

На примере нашего бизнеса, могу сказать, что все банки «режут» клиентам лимиты и ведут себя как осторожные ростовщики. Мы же видим здесь возможности. И последние дни только и обсуждаем как поправить наши матмодели принятия решений, чтобы резко увеличить лимиты, особенно тем категориям клиентов, которые испытывают сейчас трудности, в связи с карантином.

Потеря работы - это не потеря порядочности. Снижение оборотов по счету - не увеличение риска для многих групп клиентов.

Будем наращивать портфель и расти интенсивно.

Крутим руль в сторону заноса!

Попробуйте и вы под таким углом посмотреть на свой бизнес.

Это может быть полезным.

Не болейте! Сегодняшний пост на FB от Гороховского: https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank

http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay ingtrans

Повідомлень: 904 З нами з: 31.07.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1844184518461847 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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