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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:37
asti написав:
Да причём тут рейтинг УБКИ! Люди просто депозиты забирают у Мони и других, поэтому они не могут покрыть своими деньгами (пассивами) те кредитные лимиты которые понараздавали.
Вот и весь секрет!
Дякую за інсайд. Ви у моно ким працюєте?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:50
asti написав:
Да причём тут рейтинг УБКИ! Люди просто депозиты забирают у Мони и других, поэтому они не могут покрыть своими деньгами (пассивами) те кредитные лимиты которые понараздавали.
Вот и весь секрет!
Сегодняшний пост на FB от Гороховского:
Крутить руль в сторону заноса - одна из самых успешных и сложных бизнес-стратегий. Как и в случае с автомобилем - когда происходит турбулентность в бизнесе, инстинктивно хочется все прикрутить, запретить, срезать и зажмуриться от страха.
Но покупать, когда все продают, продавать, когда все покупают, газовать, когда все тормозят - чуть ли не единственный шанс для качественного интенсивного рывка. Чтобы вы не делали в обычных рыночных условиях, вы, как правило, развиваетесь экстенсивно. Даже если ваши темпы роста выше, чем у конкурентов, это все равно экстенсивный рост - просто это ваш уровень, который лучше рынка. Но все равно экстенсивный рост. Когда все говорят про возможности в кризис, это очень похоже на штамп. Но возможности есть и главная из них вырасти интенсивно.
На примере нашего бизнеса, могу сказать, что все банки «режут» клиентам лимиты и ведут себя как осторожные ростовщики. Мы же видим здесь возможности. И последние дни только и обсуждаем как поправить наши матмодели принятия решений, чтобы резко увеличить лимиты, особенно тем категориям клиентов, которые испытывают сейчас трудности, в связи с карантином.
Потеря работы - это не потеря порядочности. Снижение оборотов по счету - не увеличение риска для многих групп клиентов.
Будем наращивать портфель и расти интенсивно.
Крутим руль в сторону заноса!
Попробуйте и вы под таким углом посмотреть на свой бизнес.
Это может быть полезным.
Не болейте!
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:28
ingtrans написав:
Сегодняшний пост на FB от Гороховского:
Крутить руль в сторону заноса - одна из самых успешных и сложных бизнес-стратегий. Как и в случае с автомобилем - когда происходит турбулентность в бизнесе, инстинктивно хочется все прикрутить, запретить, срезать и зажмуриться от страха.
Но покупать, когда все продают, продавать, когда все покупают, газовать, когда все тормозят - чуть ли не единственный шанс для качественного интенсивного рывка. Чтобы вы не делали в обычных рыночных условиях, вы, как правило, развиваетесь экстенсивно. Даже если ваши темпы роста выше, чем у конкурентов, это все равно экстенсивный рост - просто это ваш уровень, который лучше рынка. Но все равно экстенсивный рост. Когда все говорят про возможности в кризис, это очень похоже на штамп. Но возможности есть и главная из них вырасти интенсивно.
На примере нашего бизнеса, могу сказать, что все банки «режут» клиентам лимиты и ведут себя как осторожные ростовщики. Мы же видим здесь возможности. И последние дни только и обсуждаем как поправить наши матмодели принятия решений, чтобы резко увеличить лимиты, особенно тем категориям клиентов, которые испытывают сейчас трудности, в связи с карантином.
Потеря работы - это не потеря порядочности. Снижение оборотов по счету - не увеличение риска для многих групп клиентов.
Будем наращивать портфель и расти интенсивно.
Крутим руль в сторону заноса!
Попробуйте и вы под таким углом посмотреть на свой бизнес.
Это может быть полезным.
Не болейте!
Ну да красиво писать и пиариться в FB - это одно, а на деле делать на оборот - это текущая реальность Монобанка...
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Valeriy237
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:33
Кому то срезали лимит в "всех других банках"?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:37
2XL на кредит днепр жаловались
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:38
2XL написав:
Кому то срезали лимит в "всех других банках"?
У меня есть кредитки от Привата и еще одного банка, кредитные лимиты используются активно по всем картам, но только Монобанк заблокировали использование кредитных средств вообще...
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Valeriy237
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Додано: Сер 08 кві, 2020 20:05
Housane написав:
Які термінали приймають 1000 грн. купюри? Не можу поповнити карту, невже доведеться йти в банк?
Терминалы Привата,правда не все. Прмерно50/50.
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novichok
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