Крутить руль в сторону заноса - одна из самых успешных и сложных бизнес-стратегий. Как и в случае с автомобилем - когда происходит турбулентность в бизнесе, инстинктивно хочется все прикрутить, запретить, срезать и зажмуриться от страха.

Но покупать, когда все продают, продавать, когда все покупают, газовать, когда все тормозят - чуть ли не единственный шанс для качественного интенсивного рывка. Чтобы вы не делали в обычных рыночных условиях, вы, как правило, развиваетесь экстенсивно. Даже если ваши темпы роста выше, чем у конкурентов, это все равно экстенсивный рост - просто это ваш уровень, который лучше рынка. Но все равно экстенсивный рост. Когда все говорят про возможности в кризис, это очень похоже на штамп. Но возможности есть и главная из них вырасти интенсивно.

На примере нашего бизнеса, могу сказать, что все банки «режут» клиентам лимиты и ведут себя как осторожные ростовщики. Мы же видим здесь возможности. И последние дни только и обсуждаем как поправить наши матмодели принятия решений, чтобы резко увеличить лимиты, особенно тем категориям клиентов, которые испытывают сейчас трудности, в связи с карантином.

Потеря работы - это не потеря порядочности. Снижение оборотов по счету - не увеличение риска для многих групп клиентов.

Будем наращивать портфель и расти интенсивно.

Крутим руль в сторону заноса!

Попробуйте и вы под таким углом посмотреть на свой бизнес.

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Не болейте!