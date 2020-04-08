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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1844184518461847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:37

  asti написав:Да причём тут рейтинг УБКИ! Люди просто депозиты забирают у Мони и других, поэтому они не могут покрыть своими деньгами (пассивами) те кредитные лимиты которые понараздавали.
Вот и весь секрет!

Дякую за інсайд. Ви у моно ким працюєте?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:50

Re: Monobank

  asti написав:Да причём тут рейтинг УБКИ! Люди просто депозиты забирают у Мони и других, поэтому они не могут покрыть своими деньгами (пассивами) те кредитные лимиты которые понараздавали.
Вот и весь секрет!


Сегодняшний пост на FB от Гороховского:
Крутить руль в сторону заноса - одна из самых успешных и сложных бизнес-стратегий. Как и в случае с автомобилем - когда происходит турбулентность в бизнесе, инстинктивно хочется все прикрутить, запретить, срезать и зажмуриться от страха.
Но покупать, когда все продают, продавать, когда все покупают, газовать, когда все тормозят - чуть ли не единственный шанс для качественного интенсивного рывка. Чтобы вы не делали в обычных рыночных условиях, вы, как правило, развиваетесь экстенсивно. Даже если ваши темпы роста выше, чем у конкурентов, это все равно экстенсивный рост - просто это ваш уровень, который лучше рынка. Но все равно экстенсивный рост. Когда все говорят про возможности в кризис, это очень похоже на штамп. Но возможности есть и главная из них вырасти интенсивно.
На примере нашего бизнеса, могу сказать, что все банки «режут» клиентам лимиты и ведут себя как осторожные ростовщики. Мы же видим здесь возможности. И последние дни только и обсуждаем как поправить наши матмодели принятия решений, чтобы резко увеличить лимиты, особенно тем категориям клиентов, которые испытывают сейчас трудности, в связи с карантином.
Потеря работы - это не потеря порядочности. Снижение оборотов по счету - не увеличение риска для многих групп клиентов.
Будем наращивать портфель и расти интенсивно.
Крутим руль в сторону заноса!
Попробуйте и вы под таким углом посмотреть на свой бизнес.
Это может быть полезным.
Не болейте!
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:28

Re: Monobank

  ingtrans написав:Сегодняшний пост на FB от Гороховского:
Крутить руль в сторону заноса - одна из самых успешных и сложных бизнес-стратегий. Как и в случае с автомобилем - когда происходит турбулентность в бизнесе, инстинктивно хочется все прикрутить, запретить, срезать и зажмуриться от страха.
Но покупать, когда все продают, продавать, когда все покупают, газовать, когда все тормозят - чуть ли не единственный шанс для качественного интенсивного рывка. Чтобы вы не делали в обычных рыночных условиях, вы, как правило, развиваетесь экстенсивно. Даже если ваши темпы роста выше, чем у конкурентов, это все равно экстенсивный рост - просто это ваш уровень, который лучше рынка. Но все равно экстенсивный рост. Когда все говорят про возможности в кризис, это очень похоже на штамп. Но возможности есть и главная из них вырасти интенсивно.
На примере нашего бизнеса, могу сказать, что все банки «режут» клиентам лимиты и ведут себя как осторожные ростовщики. Мы же видим здесь возможности. И последние дни только и обсуждаем как поправить наши матмодели принятия решений, чтобы резко увеличить лимиты, особенно тем категориям клиентов, которые испытывают сейчас трудности, в связи с карантином.
Потеря работы - это не потеря порядочности. Снижение оборотов по счету - не увеличение риска для многих групп клиентов.
Будем наращивать портфель и расти интенсивно.
Крутим руль в сторону заноса!
Попробуйте и вы под таким углом посмотреть на свой бизнес.
Это может быть полезным.
Не болейте!


Ну да красиво писать и пиариться в FB - это одно, а на деле делать на оборот - это текущая реальность Монобанка...
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:33

Re: Monobank

Кому то срезали лимит в "всех других банках"?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:37

2XL на кредит днепр жаловались
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:38

Re: Monobank

  2XL написав:Кому то срезали лимит в "всех других банках"?


У меня есть кредитки от Привата и еще одного банка, кредитные лимиты используются активно по всем картам, но только Монобанк заблокировали использование кредитных средств вообще... :oops:
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:05

  Housane написав:Які термінали приймають 1000 грн. купюри? Не можу поповнити карту, невже доведеться йти в банк?

Терминалы Привата,правда не все. Прмерно50/50.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:09

  novichok написав:
  Housane написав:Які термінали приймають 1000 грн. купюри? Не можу поповнити карту, невже доведеться йти в банк?

Терминалы Привата,правда не все. Прмерно50/50.


з яких пір? ще жодного такого ТСО не бачив щоб їв 1000-ки
до речі на самому терміналі вказується що він може "їсти",
із власного досвіду - макс. 500ки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:12

  2XL написав:Кому то срезали лимит в "всех других банках"?

У меня как был Приват 50 тыс кредитные и 25 рассрочка и моно 20 тыс на 20 тыс рассрочка так и стоит , не повышают хотя депы выше фонда так и стоят все на месте
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:26

greenozon, не могу сказать когда Приват начал принимать 1000, однако 27 марта пополнил в Ашане на Здолбуновской, Киев. Там три терминала 2 принимают 1000,один нет(было 20 купюр и немного времени, решил проверить все терминалы). С поправкой на погрешность выходит 50/50.
novichok
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