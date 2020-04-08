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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:18
а где вы их берете шоб запихивать?
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v57
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Додано: Чет 09 кві, 2020 00:02
v57 написав:
а где вы их берете шоб запихивать?
В сусідніх банкоматах))
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stryzhko
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