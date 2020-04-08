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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1845184618471848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:26

greenozon, не могу сказать когда Приват начал принимать 1000, однако 27 марта пополнил в Ашане на Здолбуновской, Киев. Там три терминала 2 принимают 1000,один нет(было 20 купюр и немного времени, решил проверить все терминалы). С поправкой на погрешность выходит 50/50.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:18

а где вы их берете шоб запихивать? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 00:02

Re: Monobank

v57 написав:а где вы их берете шоб запихивать? :)
В сусідніх банкоматах))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 08:32

  Housane написав:Моні треба негайно щось з цим вирішувати

Що може вирішити банк без терміналів?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 1845184618471848
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