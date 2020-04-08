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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:26
greenozon, не могу сказать когда Приват начал принимать 1000, однако 27 марта пополнил в Ашане на Здолбуновской, Киев. Там три терминала 2 принимают 1000,один нет(было 20 купюр и немного времени, решил проверить все терминалы). С поправкой на погрешность выходит 50/50.
Додано: Чет 09 кві, 2020 00:02
Re: Monobank
В сусідніх банкоматах))
Додано: Чет 09 кві, 2020 08:32
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:43
Re: Monobank
Приват сумму рассрочки ограничил до 10к грн при оформлении покупки в крупных магазинах, в мелких магазинах ещё меньше.
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