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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1845184618471848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:26

greenozon, не могу сказать когда Приват начал принимать 1000, однако 27 марта пополнил в Ашане на Здолбуновской, Киев. Там три терминала 2 принимают 1000,один нет(было 20 купюр и немного времени, решил проверить все терминалы). С поправкой на погрешность выходит 50/50.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:18

а где вы их берете шоб запихивать? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 00:02

Re: Monobank

v57 написав:а где вы их берете шоб запихивать? :)
В сусідніх банкоматах))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 08:32

  Housane написав:Моні треба негайно щось з цим вирішувати

Що може вирішити банк без терміналів?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:43

Re: Monobank

  artem_1515 написав:У меня как был Приват 50 тыс кредитные и 25 рассрочка...
Приват сумму рассрочки ограничил до 10к грн при оформлении покупки в крупных магазинах, в мелких магазинах ещё меньше.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:39

  Valeriy237 написав:
  ingtrans написав:Сегодняшний пост на FB от Гороховского:
Крутить руль в сторону заноса - одна из самых успешных и сложных бизнес-стратегий. Как и в случае с автомобилем - когда происходит турбулентность в бизнесе, инстинктивно хочется все прикрутить, запретить, срезать и зажмуриться от страха.
Но покупать, когда все продают, продавать, когда все покупают, газовать, когда все тормозят - чуть ли не единственный шанс для качественного интенсивного рывка. Чтобы вы не делали в обычных рыночных условиях, вы, как правило, развиваетесь экстенсивно. Даже если ваши темпы роста выше, чем у конкурентов, это все равно экстенсивный рост - просто это ваш уровень, который лучше рынка. Но все равно экстенсивный рост. Когда все говорят про возможности в кризис, это очень похоже на штамп. Но возможности есть и главная из них вырасти интенсивно.
На примере нашего бизнеса, могу сказать, что все банки «режут» клиентам лимиты и ведут себя как осторожные ростовщики. Мы же видим здесь возможности. И последние дни только и обсуждаем как поправить наши матмодели принятия решений, чтобы резко увеличить лимиты, особенно тем категориям клиентов, которые испытывают сейчас трудности, в связи с карантином.
Потеря работы - это не потеря порядочности. Снижение оборотов по счету - не увеличение риска для многих групп клиентов.
Будем наращивать портфель и расти интенсивно.
Крутим руль в сторону заноса!
Попробуйте и вы под таким углом посмотреть на свой бизнес.
Это может быть полезным.
Не болейте!


Ну да красиво писать и пиариться в FB - это одно, а на деле делать на оборот - это текущая реальность Монобанка...

В оценке гороха и моно в целом согласен, но ради справедливости - мне сумму рассрочки увеличили ровно в два раза в понедельник
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:05

  2XL написав:Кому то срезали лимит в "всех других банках"?

Гороховському.
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