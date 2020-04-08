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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:26
greenozon, не могу сказать когда Приват начал принимать 1000, однако 27 марта пополнил в Ашане на Здолбуновской, Киев. Там три терминала 2 принимают 1000,один нет(было 20 купюр и немного времени, решил проверить все терминалы). С поправкой на погрешность выходит 50/50.
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novichok
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Додано: Сер 08 кві, 2020 23:18
а где вы их берете шоб запихивать?
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v57
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Додано: Чет 09 кві, 2020 00:02
v57 написав:
а где вы их берете шоб запихивать?
В сусідніх банкоматах))
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stryzhko
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Додано: Чет 09 кві, 2020 08:32
Housane написав:
Моні треба негайно щось з цим вирішувати
Що може вирішити банк без терміналів?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 09:43
artem_1515 написав:
У меня как был Приват 50 тыс кредитные и 25 рассрочка...
Приват сумму рассрочки ограничил до 10к грн при оформлении покупки в крупных магазинах, в мелких магазинах ещё меньше.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Чет 09 кві, 2020 10:39
Valeriy237 написав: ingtrans написав:
Сегодняшний пост на FB от Гороховского:
Крутить руль в сторону заноса - одна из самых успешных и сложных бизнес-стратегий. Как и в случае с автомобилем - когда происходит турбулентность в бизнесе, инстинктивно хочется все прикрутить, запретить, срезать и зажмуриться от страха.
Но покупать, когда все продают, продавать, когда все покупают, газовать, когда все тормозят - чуть ли не единственный шанс для качественного интенсивного рывка. Чтобы вы не делали в обычных рыночных условиях, вы, как правило, развиваетесь экстенсивно. Даже если ваши темпы роста выше, чем у конкурентов, это все равно экстенсивный рост - просто это ваш уровень, который лучше рынка. Но все равно экстенсивный рост. Когда все говорят про возможности в кризис, это очень похоже на штамп. Но возможности есть и главная из них вырасти интенсивно.
На примере нашего бизнеса, могу сказать, что все банки «режут» клиентам лимиты и ведут себя как осторожные ростовщики. Мы же видим здесь возможности. И последние дни только и обсуждаем как поправить наши матмодели принятия решений, чтобы резко увеличить лимиты, особенно тем категориям клиентов, которые испытывают сейчас трудности, в связи с карантином.
Потеря работы - это не потеря порядочности. Снижение оборотов по счету - не увеличение риска для многих групп клиентов.
Будем наращивать портфель и расти интенсивно.
Крутим руль в сторону заноса!
Попробуйте и вы под таким углом посмотреть на свой бизнес.
Это может быть полезным.
Не болейте!
Ну да красиво писать и пиариться в FB - это одно, а на деле делать на оборот - это текущая реальность Монобанка...
В оценке гороха и моно в целом согласен, но ради справедливости - мне сумму рассрочки увеличили ровно в два раза в понедельник
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Додано: Чет 09 кві, 2020 11:05
2XL написав:
Кому то срезали лимит в "всех других банках"?
Гороховському.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 12:22
Моно начал прием заявок на счета ФОП.
Mind the gap.
- UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:21
vitaliy_berdinskikh написав:
Моно начал прием заявок на счета ФОП.
і які тарифи?
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casper12
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:25
casper12 написав:
і які тарифи?
5. С самыми лучшими на рынке тарифами.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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