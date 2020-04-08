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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1846184718481849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:28

  casper12 написав:і які тарифи?

Пока только принимаются заявку на открытие счета. Такой себе пресейл Самсунга S10 или айфона 13, только в исполнении Моно, а не Эльдорадо или Цитруса.

Гороховский обещает "5. С самыми лучшими на рынке тарифами". Тоесть можно ожидать что-то типа не более 50 гривен абонплаты или вообще без неё и дешевые переводами по фиксированной цене или с минимальной комиссией (текущая комиссия 0,5% для физиков врядли достаточно дешевая). Ну и наверное курсы конвертации валюты те же что есть сейчас в приложении, а они там зачастую очень неплохие хотя не всегда.

Ну и отдельный плюс что
Каким будет обслуживание счетов ФОП в mono?
1. Простым
2. Простым

Никаких установок дополнительного ПО на комп, никаких ключей на флешках с необходимостью визита в офис раз в год для обновления, никаких войн с браузерами не поддерживающими аплеты.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:58

  vitaliy_berdinskikh написав:Никаких установок дополнительного ПО на комп

Адже набивати платіжки з телефону - це так зручно, я от щоразу радію, коли потрібно депо вивести.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:03

  MASolomko написав:
  artem_1515 написав:У меня как был Приват 50 тыс кредитные и 25 рассрочка...
Приват сумму рассрочки ограничил до 10к грн при оформлении покупки в крупных магазинах, в мелких магазинах ещё меньше.

Не знаю что он там ограничил :) рассрочкой не пользуюсь но в приложении приват24 написано лимит рассрочки 25 тыс грн
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:05

  artem_1515 написав:
  MASolomko написав:
  artem_1515 написав:У меня как был Приват 50 тыс кредитные и 25 рассрочка...
Приват сумму рассрочки ограничил до 10к грн при оформлении покупки в крупных магазинах, в мелких магазинах ещё меньше.

Не знаю что он там ограничил :) рассрочкой не пользуюсь но в приложении приват24 написано лимит рассрочки 25 тыс грн


Написано 25, а купить за раз можно только на 10
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