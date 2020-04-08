Додано: Чет 09 кві, 2020 15:28

casper12 написав: і які тарифи? і які тарифи?

Каким будет обслуживание счетов ФОП в mono?

1. Простым

2. Простым

Пока только принимаются заявку на открытие счета. Такой себе пресейл Самсунга S10 или айфона 13, только в исполнении Моно, а не Эльдорадо или Цитруса.Гороховский обещает "5. С самыми лучшими на рынке тарифами". Тоесть можно ожидать что-то типа не более 50 гривен абонплаты или вообще без неё и дешевые переводами по фиксированной цене или с минимальной комиссией (текущая комиссия 0,5% для физиков врядли достаточно дешевая). Ну и наверное курсы конвертации валюты те же что есть сейчас в приложении, а они там зачастую очень неплохие хотя не всегда.Ну и отдельный плюс чтоНикаких установок дополнительного ПО на комп, никаких ключей на флешках с необходимостью визита в офис раз в год для обновления, никаких войн с браузерами не поддерживающими аплеты.