Пока только принимаются заявку на открытие счета. Такой себе пресейл Самсунга S10 или айфона 13, только в исполнении Моно, а не Эльдорадо или Цитруса.
Гороховский обещает "5. С самыми лучшими на рынке тарифами". Тоесть можно ожидать что-то типа не более 50 гривен абонплаты или вообще без неё и дешевые переводами по фиксированной цене или с минимальной комиссией (текущая комиссия 0,5% для физиков врядли достаточно дешевая). Ну и наверное курсы конвертации валюты те же что есть сейчас в приложении, а они там зачастую очень неплохие хотя не всегда.
Ну и отдельный плюс что
Каким будет обслуживание счетов ФОП в mono? 1. Простым 2. Простым
Никаких установок дополнительного ПО на комп, никаких ключей на флешках с необходимостью визита в офис раз в год для обновления, никаких войн с браузерами не поддерживающими аплеты.
Mind the gap.
UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh написав:Никаких установок дополнительного ПО на комп
Адже набивати платіжки з телефону - це так зручно, я от щоразу радію, коли потрібно депо вивести.
Я купил себе Рапууху на блютусе, шикарный вещь
Ви IBAN'и по пам'яті набиваєте? Ви ще спробуйте через Miracast до монітора/телевізора підключити - буде ще зручніше.
Заради справедливості, звірився з першоджерелом - воно обіцяє "десктопну версію для бухгалтерів", думаю, що там і буде інтерфейс для звітів та набивання платіжок. Отже, котобанда офіційно визнала неповноцінність mobile-only концепції.