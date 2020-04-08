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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:32
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:34
Тю, решение есть и используется в боевой обстановке аж в путь.
Гугл докс приложение, создаете документ, шарите как ссылку с возможностью исправления, шлете себе на комп, на компе комфортно вбиваете любой сложности реквизиты.
Потом на смарте копипаст в 4 шага: IBAN, получатель, ИНН/ЕГПОУ, назначение.
Как раз и базу реквизитов набиваете, а то например Аллы уже задолбали их прибивать.
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:39
Кстати не исключаю, что тут будет то же самое. Хотя ваш вариант более вероятен.
Они просто не этим зарабатывают. ФОП же счета обычно источник дешевых денег для банков ну и плюс видно обороты по жирным клиентам для скоринга и предложения например платинум пакета для таких.
Пусть выкатят тарифы, потом будем сравнивать.
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:48
Re: Monobank
Монобанк начинает предрегистрацию для счетов ФОП — Monobank | Михаил Рогальский
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:51
Re: Monobank
Доставка карт новым клиентам курьером на дом бесплатно работает или как осуществялется ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:04
Дякую.
Цікаво.
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