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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1848184918501851>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:32

  Квесторе_поверніться написав:Де дають?

Конкорд - IT-специалист
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:34

  klug написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Никаких установок дополнительного ПО на комп

Адже набивати платіжки з телефону - це так зручно, я от щоразу радію, коли потрібно депо вивести.

Тю, решение есть и используется в боевой обстановке аж в путь.

Гугл докс приложение, создаете документ, шарите как ссылку с возможностью исправления, шлете себе на комп, на компе комфортно вбиваете любой сложности реквизиты.
Потом на смарте копипаст в 4 шага: IBAN, получатель, ИНН/ЕГПОУ, назначение.

Как раз и базу реквизитов набиваете, а то например Аллы уже задолбали их прибивать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:39

  mustbe написав:
  ingtrans написав:
  casper12 написав:і які тарифи?

5. С самыми лучшими на рынке тарифами.
:)

На данный момент - лучший тариф для ФОП это:
- обслуживание 0 грн/мес
- перевод 0%/платёж
Сам в таком обслуживаюсь.

Посмотрим - сможет ли Горох улучшить эти условия. )
А то он привык громко пукать, дескать "мы лучшие на рынке", а по факту просто на доли процента лучше, чем Приват. То есть он говорит про весь рынок, а думает только про Приват.

И, да, помним громкие фразы 3 года назад про "3-5% честный кэш-бэк в маркетах".
И где всё это ?
П***деть - не мешки ворочать

Кстати не исключаю, что тут будет то же самое. Хотя ваш вариант более вероятен.

Они просто не этим зарабатывают. ФОП же счета обычно источник дешевых денег для банков ну и плюс видно обороты по жирным клиентам для скоринга и предложения например платинум пакета для таких.

Пусть выкатят тарифы, потом будем сравнивать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:48

Re: Monobank

Монобанк начинает предрегистрацию для счетов ФОП — Monobank | Михаил Рогальский

Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:51

Re: Monobank

Доставка карт новым клиентам курьером на дом бесплатно работает или как осуществялется ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:04

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Де дають?

Конкорд - IT-специалист

Дякую.
Цікаво.
https://concord.ua/uploads/redactor/5a096dd0b6960.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:10

Re: Monobank

Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.
мне по всем аккаунтам болт.
есть тут выигравшие эту лотерею?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:27

Re: Monobank

  Stringer написав:Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.

Из формулировки "Сегодня "проливаем" около 1,5 млрд. грн. кредитных лимитов примерно 75'000" я так понимаю, что этот процесс еще не закончен (а может быть еще и не начат).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:40

  ingtrans написав:
  Stringer написав:Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.

Из формулировки "Сегодня "проливаем" около 1,5 млрд. грн. кредитных лимитов примерно 75'000" я так понимаю, что этот процесс еще не закончен (а может быть еще и не начат).

Причому:
С прогнозом утилизации ~600 млн.грн.

Натякає, що "проливають" тим, хто цим лімітом користується, а не тим, хто щомісяця демонстративно "кладе картку на полицю", котрих тут 146%.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:56

klug та ладно, 8% глуско, 20% зоо, 3% красота и медицина - можно и попользоваться чуть :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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