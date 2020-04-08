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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1848184918501851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:18

  omb написав:klug та ладно, 8% глуско, 20% зоо, 3% красота и медицина - можно и попользоваться чуть :)


кто получает больше 1% кэшбэк тот лимитом не пользуется :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 6712
З нами з: 07.04.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 756 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:12

  Stringer написав:Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.
мне по всем аккаунтам болт.
есть тут выигравшие эту лотерею?


Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.
Valeriy237
 
Повідомлень: 59
З нами з: 21.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:23

  Valeriy237 написав:Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.

Так все ж, який рейтинг в УБКІ?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 18.08.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 539 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:40

  klug написав:
  Valeriy237 написав:Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.

Так все ж, який рейтинг в УБКІ?


Нормальный рейтинг, и с другими картами, в том числе Привата, с лимитами все нормально, только вот именно с Монобанком какие то непонятки...
Valeriy237
 
Повідомлень: 59
З нами з: 21.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 1848184918501851
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