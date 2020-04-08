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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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mephala
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:12
Stringer написав:
Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.
мне по всем аккаунтам болт.
есть тут выигравшие эту лотерею?
Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.
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Valeriy237
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:23
Valeriy237 написав:
Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.
Так все ж, який рейтинг в УБКІ
?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:40
klug написав: Valeriy237 написав:
Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.
Так все ж, який рейтинг в УБКІ
?
Нормальный рейтинг, и с другими картами, в том числе Привата, с лимитами все нормально, только вот именно с Монобанком какие то непонятки...
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Valeriy237
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