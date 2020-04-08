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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1848184918501851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:18

  omb написав:klug та ладно, 8% глуско, 20% зоо, 3% красота и медицина - можно и попользоваться чуть :)


кто получает больше 1% кэшбэк тот лимитом не пользуется :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:12

  Stringer написав:Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.
мне по всем аккаунтам болт.
есть тут выигравшие эту лотерею?


Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:23

  Valeriy237 написав:Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.

Так все ж, який рейтинг в УБКІ?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:40

  klug написав:
  Valeriy237 написав:Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.

Так все ж, який рейтинг в УБКІ?


Нормальный рейтинг, и с другими картами, в том числе Привата, с лимитами все нормально, только вот именно с Монобанком какие то непонятки...
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:53

  Valeriy237 написав:
  klug написав:
  Valeriy237 написав:Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.

Так все ж, який рейтинг в УБКІ?


Нормальный рейтинг, и с другими картами, в том числе Привата, с лимитами все нормально, только вот именно с Монобанком какие то непонятки...

вас не смущает, что только вам одному лимит порезали и больше о таком на форуме никто не пишет ?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:19

  mephala написав:
  omb написав:klug та ладно, 8% глуско, 20% зоо, 3% красота и медицина - можно и попользоваться чуть :)


кто получает больше 1% кэшбэк тот лимитом не пользуется :mrgreen:

Я пользуюсь. 8% на глуско за кредитные.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:29

  Valeriy237 написав:
  klug написав:
  Valeriy237 написав:Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.

Так все ж, який рейтинг в УБКІ?


Нормальный рейтинг, и с другими картами, в том числе Привата, с лимитами все нормально, только вот именно с Монобанком какие то непонятки...

Був би він нормальний - не було б приводу так морозитись, правда?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:02

Re: Monobank

  Skiw написав:вас не смущает, что только вам одному лимит порезали и больше о таком на форуме никто не пишет ?

А почему меня должно что-то смущать, факт есть факт, поддержка Монобанка ничего вразумительного сказать не может, ссылается на свою скроллинговую программу.
Соблюдаю все условия банка по использованию кредитного лимита и с другими банками у меня ни каких проблем нет.
И на фоне заявлений Гороховского о лояльности к клиентам, такие реальные противоположные действия банка выглядят цинично.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:10

Re: Monobank

  klug написав:
  Valeriy237 написав:
  klug написав:Так все ж, який рейтинг в УБКІ?


Нормальный рейтинг, и с другими картами, в том числе Привата, с лимитами все нормально, только вот именно с Монобанком какие то непонятки...

Був би він нормальний - не було б приводу так морозитись, правда?


А какую еще Вам личную информацию предоставить!? Я уже написал нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ, такой информации достаточно...
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:12

  rollo написав:
  mephala написав:
  omb написав:klug та ладно, 8% глуско, 20% зоо, 3% красота и медицина - можно и попользоваться чуть :)


кто получает больше 1% кэшбэк тот лимитом не пользуется :mrgreen:

Я пользуюсь. 8% на глуско за кредитные.


а зоо и медицину тоже?
mephala
 
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