Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
mephala
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:12
Stringer написав:
Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.
мне по всем аккаунтам болт.
есть тут выигравшие эту лотерею?
Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.
Valeriy237
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:23
Valeriy237 написав:
Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.
Так все ж, який рейтинг в
УБКІ
?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:40
klug написав: Valeriy237 написав:
Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.
Так все ж, який рейтинг в
УБКІ
?
Нормальный рейтинг, и с другими картами, в том числе Привата, с лимитами все нормально, только вот именно с Монобанком какие то непонятки...
Valeriy237
Повідомлень: 61
З нами з: 21.03.09
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:53
Valeriy237 написав: klug написав: Valeriy237 написав:
Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.
Так все ж, який рейтинг в
УБКІ
?
Нормальный рейтинг, и с другими картами, в том числе Привата, с лимитами все нормально, только вот именно с Монобанком какие то непонятки...
вас не смущает, что только вам одному лимит порезали и больше о таком на форуме никто не пишет ?
Skiw
Skiw
Повідомлень: 838
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:19
Я пользуюсь. 8% на глуско за кредитные.
rollo
Повідомлень: 490
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:29
Valeriy237 написав: klug написав: Valeriy237 написав:
Какое увеличение лимитов в Монобанке, наоборот блокируют существующие, а то что он пишет - исключительно пиар и реклама.
Так все ж, який рейтинг в
УБКІ
?
Нормальный рейтинг, и с другими картами, в том числе Привата, с лимитами все нормально, только вот именно с Монобанком какие то непонятки...
Був би він нормальний - не було б приводу так морозитись, правда?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 4288
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Подякував: 195 раз.
Подякували: 539 раз.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:02
Skiw написав:
вас не смущает, что только вам одному лимит порезали и больше о таком на форуме никто не пишет ?
А почему меня должно что-то смущать, факт есть факт, поддержка Монобанка ничего вразумительного сказать не может, ссылается на свою скроллинговую программу.
Соблюдаю все условия банка по использованию кредитного лимита и с другими банками у меня ни каких проблем нет.
И на фоне заявлений Гороховского о лояльности к клиентам, такие реальные противоположные действия банка выглядят цинично.
Valeriy237
Повідомлень: 61
З нами з: 21.03.09
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Подякували: 8 раз.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:10
klug написав: Valeriy237 написав: klug написав:
Так все ж, який рейтинг в
УБКІ
?
Нормальный рейтинг, и с другими картами, в том числе Привата, с лимитами все нормально, только вот именно с Монобанком какие то непонятки...
Був би він нормальний - не було б приводу так морозитись, правда?
А какую еще Вам личную информацию предоставить!? Я уже написал нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ, такой информации достаточно...
Valeriy237
Повідомлень: 61
З нами з: 21.03.09
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Подякували: 8 раз.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:12
rollo написав:
Я пользуюсь. 8% на глуско за кредитные.
а зоо и медицину тоже?
mephala
Повідомлень: 6715
З нами з: 07.04.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 756 раз.
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