RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1849185018511852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:05

  rollo написав:
  mephala написав:
  omb написав:klug та ладно, 8% глуско, 20% зоо, 3% красота и медицина - можно и попользоваться чуть :)


кто получает больше 1% кэшбэк тот лимитом не пользуется :mrgreen:

Я пользуюсь. 8% на глуско за кредитные.

Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2066
З нами з: 26.02.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:16

  Valeriy237 написав:А какую еще Вам личную информацию предоставить!? Я уже написал нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ, такой информации достаточно...

Персонально з вами все персонально ясно - вам персонально не цікаво розібратися, чому ж саме персонально вас так не любить моно. Продовжуйте рюмсати над своїм персонально обрізаним лімітом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4289
З нами з: 18.08.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:20

  lov2108 написав:Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр

у меня эти 8% плюсуются к скидке.
были месяцы 500грн кэшбэка выходило по глузко.
в этом еще ни разу не заправлялся :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 274
З нами з: 10.06.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:28

  klug написав:
  Valeriy237 написав:А какую еще Вам личную информацию предоставить!? Я уже написал нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ, такой информации достаточно...

Персонально з вами все персонально ясно - вам персонально не цікаво розібратися, чому ж саме персонально вас так не любить моно. Продовжуйте рюмсати над своїм персонально обрізаним лімітом.


Персонально с вами сразу было все ясно, заняться нечем на карантине, так по достаю на форуме людей, у которых реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.
Valeriy237
 
Повідомлень: 62
З нами з: 21.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1849185018511852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, wolt450 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.