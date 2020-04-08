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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:05
rollo написав:
Я пользуюсь. 8% на глуско за кредитные.
Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр
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lov2108
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:16
Valeriy237 написав:
А какую еще Вам личную информацию предоставить!? Я уже написал нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ, такой информации достаточно...
Персонально з вами все персонально ясно - вам персонально не цікаво розібратися, чому ж саме персонально вас так не любить моно. Продовжуйте рюмсати над своїм персонально обрізаним лімітом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:20
lov2108 написав:
Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр
у меня эти 8% плюсуются к скидке.
были месяцы 500грн кэшбэка выходило по глузко.
в этом еще ни разу не заправлялся
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unicdima
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:28
klug написав: Valeriy237 написав:
А какую еще Вам личную информацию предоставить!? Я уже написал нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ, такой информации достаточно...
Персонально з вами все персонально ясно - вам персонально не цікаво розібратися, чому ж саме персонально вас так не любить моно. Продовжуйте рюмсати над своїм персонально обрізаним лімітом.
Персонально с вами сразу было все ясно, заняться нечем на карантине, так по достаю на форуме людей, у которых реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.
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Valeriy237
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