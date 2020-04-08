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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1849185018511852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:05

  rollo написав:
  mephala написав:
  omb написав:klug та ладно, 8% глуско, 20% зоо, 3% красота и медицина - можно и попользоваться чуть :)


кто получает больше 1% кэшбэк тот лимитом не пользуется :mrgreen:

Я пользуюсь. 8% на глуско за кредитные.

Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:16

  Valeriy237 написав:А какую еще Вам личную информацию предоставить!? Я уже написал нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ, такой информации достаточно...

Персонально з вами все персонально ясно - вам персонально не цікаво розібратися, чому ж саме персонально вас так не любить моно. Продовжуйте рюмсати над своїм персонально обрізаним лімітом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:20

  lov2108 написав:Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр

у меня эти 8% плюсуются к скидке.
были месяцы 500грн кэшбэка выходило по глузко.
в этом еще ни разу не заправлялся :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:28

  klug написав:
  Valeriy237 написав:А какую еще Вам личную информацию предоставить!? Я уже написал нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ, такой информации достаточно...

Персонально з вами все персонально ясно - вам персонально не цікаво розібратися, чому ж саме персонально вас так не любить моно. Продовжуйте рюмсати над своїм персонально обрізаним лімітом.


Персонально с вами сразу было все ясно, заняться нечем на карантине, так по достаю на форуме людей, у которых реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:16

  Stringer написав:Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.
мне по всем аккаунтам болт.
есть тут выигравшие эту лотерею?


мне под вечер лимит раза в 3 подняли)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:18

  Valeriy237 написав:
  Skiw написав:вас не смущает, что только вам одному лимит порезали и больше о таком на форуме никто не пишет ?

А почему меня должно что-то смущать, факт есть факт, поддержка Монобанка ничего вразумительного сказать не может, ссылается на свою скроллинговую программу.
Соблюдаю все условия банка по использованию кредитного лимита и с другими банками у меня ни каких проблем нет.
И на фоне заявлений Гороховского о лояльности к клиентам, такие реальные противоположные действия банка выглядят цинично.


мне как-то срезали лимит, когда много налика за раз выбрал :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:29

Re: Monobank

  Valeriy237 написав:реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.

ИМХО, объяснение есть и может Вы его даже можете вычислить, но по тому, что Вы написали, что рейтинг нормальный (а какой это, кстати, нормальный?) и с другими банками всё хорошо, тут никто причину не угадает. На основании того, что здесь нет отзывов о массовом срезании лимитов, я бы в Вашем случае всё-таки искал причину в себе. У меня вот тоже рейтинг нормальный и с другими банками всё хорошо, впрочем как и с monobank.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:05

  ingtrans написав:
  Valeriy237 написав:реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.

ИМХО, объяснение есть и может Вы его даже можете вычислить, но по тому, что Вы написали, что рейтинг нормальный (а какой это, кстати, нормальный?) и с другими банками всё хорошо, тут никто причину не угадает. На основании того, что здесь нет отзывов о массовом срезании лимитов, я бы в Вашем случае всё-таки искал причину в себе. У меня вот тоже рейтинг нормальный и с другими банками всё хорошо, впрочем как и с monobank.


У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ.
В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет.
И на фоне заявлений Гороховского, о дополнительной лояльности к клиентам банка, все это выглядит как то странно...
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:22

Re: Monobank

  Valeriy237 написав:У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ.

То есть Вы его не знаете? Там же цифра, а Вы ее никак назвать не можете. У меня, например, в данный момент 481, и обычно плавает в диапазоне от 480 до 500.
  Valeriy237 написав:В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет.

Я совсем не уверен, что у операторов службы поддержки есть информация о причинах снижения кредитного лимита, так что не думаю, что Вы от них чего-то добьетесь. Подумайте, что за последнее время изменилось в Вашем финансовом состоянии и поведении, может удастся понять.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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