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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:05
rollo написав:
Я пользуюсь. 8% на глуско за кредитные.
Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр
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lov2108
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:16
Valeriy237 написав:
А какую еще Вам личную информацию предоставить!? Я уже написал нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ, такой информации достаточно...
Персонально з вами все персонально ясно - вам персонально не цікаво розібратися, чому ж саме персонально вас так не любить моно. Продовжуйте рюмсати над своїм персонально обрізаним лімітом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:20
lov2108 написав:
Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр
у меня эти 8% плюсуются к скидке.
были месяцы 500грн кэшбэка выходило по глузко.
в этом еще ни разу не заправлялся
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unicdima
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:28
klug написав: Valeriy237 написав:
А какую еще Вам личную информацию предоставить!? Я уже написал нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ, такой информации достаточно...
Персонально з вами все персонально ясно - вам персонально не цікаво розібратися, чому ж саме персонально вас так не любить моно. Продовжуйте рюмсати над своїм персонально обрізаним лімітом.
Персонально с вами сразу было все ясно, заняться нечем на карантине, так по достаю на форуме людей, у которых реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.
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Valeriy237
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:16
Stringer написав:
Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.
мне по всем аккаунтам болт.
есть тут выигравшие эту лотерею?
мне под вечер лимит раза в 3 подняли)))
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Shaman
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:18
Valeriy237 написав: Skiw написав:
вас не смущает, что только вам одному лимит порезали и больше о таком на форуме никто не пишет ?
А почему меня должно что-то смущать, факт есть факт, поддержка Монобанка ничего вразумительного сказать не может, ссылается на свою скроллинговую программу.
Соблюдаю все условия банка по использованию кредитного лимита и с другими банками у меня ни каких проблем нет.
И на фоне заявлений Гороховского о лояльности к клиентам, такие реальные противоположные действия банка выглядят цинично.
мне как-то срезали лимит, когда много налика за раз выбрал
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Shaman
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:29
Valeriy237 написав:
реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.
ИМХО, объяснение есть и может Вы его даже можете вычислить, но по тому, что Вы написали, что рейтинг нормальный (а какой это, кстати, нормальный?) и с другими банками всё хорошо, тут никто причину не угадает. На основании того, что здесь нет отзывов о массовом срезании лимитов, я бы в Вашем случае всё-таки искал причину в себе. У меня вот тоже рейтинг нормальный и с другими банками всё хорошо, впрочем как и с monobank.
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ingtrans
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:05
ingtrans написав: Valeriy237 написав:
реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.
ИМХО, объяснение есть и может Вы его даже можете вычислить, но по тому, что Вы написали, что рейтинг нормальный (а какой это, кстати, нормальный?) и с другими банками всё хорошо, тут никто причину не угадает. На основании того, что здесь нет отзывов о массовом срезании лимитов, я бы в Вашем случае всё-таки искал причину в себе. У меня вот тоже рейтинг нормальный и с другими банками всё хорошо, впрочем как и с monobank.
У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ.
В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет.
И на фоне заявлений Гороховского, о дополнительной лояльности к клиентам банка, все это выглядит как то странно...
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Valeriy237
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:22
Valeriy237 написав:
У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ.
То есть Вы его не знаете? Там же цифра, а Вы ее никак назвать не можете. У меня, например, в данный момент 481, и обычно плавает в диапазоне от 480 до 500.
Valeriy237 написав:
В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет.
Я совсем не уверен, что у операторов службы поддержки есть информация о причинах снижения кредитного лимита, так что не думаю, что Вы от них чего-то добьетесь. Подумайте, что за последнее время изменилось в Вашем финансовом состоянии и поведении, может удастся понять.
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http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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