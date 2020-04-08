Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:29

Valeriy237 написав: реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк. реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.

ИМХО, объяснение есть и может Вы его даже можете вычислить, но по тому, что Вы написали, что рейтинг нормальный (а какой это, кстати, нормальный?) и с другими банками всё хорошо, тут никто причину не угадает. На основании того, что здесь нет отзывов о массовом срезании лимитов, я бы в Вашем случае всё-таки искал причину в себе. У меня вот тоже рейтинг нормальный и с другими банками всё хорошо, впрочем как и с monobank.