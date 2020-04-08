Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:05
Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:16
Персонально з вами все персонально ясно - вам персонально не цікаво розібратися, чому ж саме персонально вас так не любить моно. Продовжуйте рюмсати над своїм персонально обрізаним лімітом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:20
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:28
Персонально с вами сразу было все ясно, заняться нечем на карантине, так по достаю на форуме людей, у которых реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:16
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:18
мне как-то срезали лимит, когда много налика за раз выбрал
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:29
Re: Monobank
ИМХО, объяснение есть и может Вы его даже можете вычислить, но по тому, что Вы написали, что рейтинг нормальный (а какой это, кстати, нормальный?) и с другими банками всё хорошо, тут никто причину не угадает. На основании того, что здесь нет отзывов о массовом срезании лимитов, я бы в Вашем случае всё-таки искал причину в себе. У меня вот тоже рейтинг нормальный и с другими банками всё хорошо, впрочем как и с monobank.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:05
У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ.
В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет.
И на фоне заявлений Гороховского, о дополнительной лояльности к клиентам банка, все это выглядит как то странно...
Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:22
Re: Monobank
То есть Вы его не знаете? Там же цифра, а Вы ее никак назвать не можете. У меня, например, в данный момент 481, и обычно плавает в диапазоне от 480 до 500.
Я совсем не уверен, что у операторов службы поддержки есть информация о причинах снижения кредитного лимита, так что не думаю, что Вы от них чего-то добьетесь. Подумайте, что за последнее время изменилось в Вашем финансовом состоянии и поведении, может удастся понять.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:29
причины отказа или срезания кредитного лимита никто и никогда точно не скажет, чтобы информация о принципах работы скоринга не попала к мошенникам, которые (зная принципы работы скоринга) смогут повлиять на решение о выдаче лимита. Ну и соответственно более вероятно его получить, и пустить врасход
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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