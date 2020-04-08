Valeriy237 написав:реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.
ИМХО, объяснение есть и может Вы его даже можете вычислить, но по тому, что Вы написали, что рейтинг нормальный (а какой это, кстати, нормальный?) и с другими банками всё хорошо, тут никто причину не угадает. На основании того, что здесь нет отзывов о массовом срезании лимитов, я бы в Вашем случае всё-таки искал причину в себе. У меня вот тоже рейтинг нормальный и с другими банками всё хорошо, впрочем как и с monobank.
У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ. В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет. И на фоне заявлений Гороховского, о дополнительной лояльности к клиентам банка, все это выглядит как то странно...
не парьтесь))) у них считает алгоритм, и техподдержка скорей всего действительно не знает, почему. Могут знать только разработчики я знаю несколько примеров, когда наоборот наливают слишком много - что лично меня настораживает, так как это рискованная политика.