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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1850185118521853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:31

  Valeriy237 написав:
  ingtrans написав:
  Valeriy237 написав:реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.

ИМХО, объяснение есть и может Вы его даже можете вычислить, но по тому, что Вы написали, что рейтинг нормальный (а какой это, кстати, нормальный?) и с другими банками всё хорошо, тут никто причину не угадает. На основании того, что здесь нет отзывов о массовом срезании лимитов, я бы в Вашем случае всё-таки искал причину в себе. У меня вот тоже рейтинг нормальный и с другими банками всё хорошо, впрочем как и с monobank.


У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ.
В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет.
И на фоне заявлений Гороховского, о дополнительной лояльности к клиентам банка, все это выглядит как то странно...


не парьтесь))) у них считает алгоритм, и техподдержка скорей всего действительно не знает, почему. Могут знать только разработчики :lol:
я знаю несколько примеров, когда наоборот наливают слишком много - что лично меня настораживает, так как это рискованная политика.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:44

  mephala написав:а зоо и медицину тоже?

Животных, к сожалению, уже нет, а на медицину в этом месяце использую форвард, а обычно пудру. Все за кредитные.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:48

  lov2108 написав:Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр

У меня еще куча скидочных купонов от Епицентра - минус 3 гривни на литр на глуско.
Плюс 1.5 грн. на литре от моно за кредитные тоже деньги. Считайте.
Копейка гривну бережет. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:50

  unicdima написав:
  lov2108 написав:Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр

у меня эти 8% плюсуются к скидке.
были месяцы 500грн кэшбэка выходило по глузко.
в этом еще ни разу не заправлялся :D

Купите канистры! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:51

  Shaman написав:
  Stringer написав:Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.
мне по всем аккаунтам болт.
есть тут выигравшие эту лотерею?


мне под вечер лимит раза в 3 подняли)))

С 1000 до 3000? :)
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  #<1 ... 1850185118521853
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