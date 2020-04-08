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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1850185118521853 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 55 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 5% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 9% 5 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 2% 1 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 45% 25 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 38% 21 Всього голосів : 55 Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:31 Valeriy237 написав: ingtrans написав: Valeriy237 написав: реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк. реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.

ИМХО, объяснение есть и может Вы его даже можете вычислить, но по тому, что Вы написали, что рейтинг нормальный (а какой это, кстати, нормальный?) и с другими банками всё хорошо, тут никто причину не угадает. На основании того, что здесь нет отзывов о массовом срезании лимитов, я бы в Вашем случае всё-таки искал причину в себе. У меня вот тоже рейтинг нормальный и с другими банками всё хорошо, впрочем как и с monobank. ИМХО, объяснение есть и может Вы его даже можете вычислить, но по тому, что Вы написали, что рейтинг нормальный (а какой это, кстати, нормальный?) и с другими банками всё хорошо, тут никто причину не угадает. На основании того, что здесь нет отзывов о массовом срезании лимитов, я бы в Вашем случае всё-таки искал причину в себе. У меня вот тоже рейтинг нормальный и с другими банками всё хорошо, впрочем как и с monobank.



У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ.

В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет.

И на фоне заявлений Гороховского, о дополнительной лояльности к клиентам банка, все это выглядит как то странно... У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ.В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет.И на фоне заявлений Гороховского, о дополнительной лояльности к клиентам банка, все это выглядит как то странно...



не парьтесь))) у них считает алгоритм, и техподдержка скорей всего действительно не знает, почему. Могут знать только разработчики

я знаю несколько примеров, когда наоборот наливают слишком много - что лично меня настораживает, так как это рискованная политика. не парьтесь))) у них считает алгоритм, и техподдержка скорей всего действительно не знает, почему. Могут знать только разработчикия знаю несколько примеров, когда наоборот наливают слишком много - что лично меня настораживает, так как это рискованная политика. Shaman Повідомлень: 179 З нами з: 29.09.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:44 mephala написав: а зоо и медицину тоже? а зоо и медицину тоже?

Животных, к сожалению, уже нет, а на медицину в этом месяце использую форвард, а обычно пудру. Все за кредитные. Животных, к сожалению, уже нет, а на медицину в этом месяце использую форвард, а обычно пудру. Все за кредитные. rollo Повідомлень: 496 З нами з: 20.10.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:48 lov2108 написав: Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр

У меня еще куча скидочных купонов от Епицентра - минус 3 гривни на литр на глуско.

Плюс 1.5 грн. на литре от моно за кредитные тоже деньги. Считайте.

Копейка гривну бережет. У меня еще куча скидочных купонов от Епицентра - минус 3 гривни на литр на глуско.Плюс 1.5 грн. на литре от моно за кредитные тоже деньги. Считайте.Копейка гривну бережет. rollo Повідомлень: 496 З нами з: 20.10.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:50 unicdima написав: lov2108 написав: Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр Выгоднее по скидкам работать. 8% это всего лишь 1,5грн/литр

у меня эти 8% плюсуются к скидке.

были месяцы 500грн кэшбэка выходило по глузко.

в этом еще ни разу не заправлялся у меня эти 8% плюсуются к скидке.были месяцы 500грн кэшбэка выходило по глузко.в этом еще ни разу не заправлялся

Купите канистры! Купите канистры! rollo Повідомлень: 496 З нами з: 20.10.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:51 Shaman написав: Stringer написав: Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.

мне по всем аккаунтам болт.

есть тут выигравшие эту лотерею? Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.мне по всем аккаунтам болт.есть тут выигравшие эту лотерею?



мне под вечер лимит раза в 3 подняли))) мне под вечер лимит раза в 3 подняли)))

С 1000 до 3000? С 1000 до 3000? rollo Повідомлень: 496 З нами з: 20.10.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:17 Re: Monobank ingtrans написав: Valeriy237 написав: У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ. У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ.

То есть Вы его не знаете? Там же цифра, а Вы ее никак назвать не можете. У меня, например, в данный момент 481, и обычно плавает в диапазоне от 480 до 500.

Valeriy237 написав: В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет. В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет.

Я совсем не уверен, что у операторов службы поддержки есть информация о причинах снижения кредитного лимита, так что не думаю, что Вы от них чего-то добьетесь. Подумайте, что за последнее время изменилось в Вашем финансовом состоянии и поведении, может удастся понять. То есть Вы его не знаете? Там же цифра, а Вы ее никак назвать не можете. У меня, например, в данный момент 481, и обычно плавает в диапазоне от 480 до 500.Я совсем не уверен, что у операторов службы поддержки есть информация о причинах снижения кредитного лимита, так что не думаю, что Вы от них чего-то добьетесь. Подумайте, что за последнее время изменилось в Вашем финансовом состоянии и поведении, может удастся понять.



Цифру своего рейтинга я знаю, немного ниже указанной Вами, поэтому и пишу - выше среднего по шкале УБКІ.

Короче говоря я понял, реальную причину понять практически не реально, банк всегда прав -

Как в армии -

п1. Командир всегда прав.

п2. Если командир не прав смотри п1.



P.S. Единственное что напрягает - это пиар Гороховского, мол какие мы хорошие, Монобанк сейчас самый лояльный для своих клиентов, как говорится писать не мешки ворочать... Цифру своего рейтинга я знаю, немного ниже указанной Вами, поэтому и пишу - выше среднего по шкале УБКІ.Короче говоря я понял, реальную причину понять практически не реально, банк всегда прав -Как в армии -п1. Командир всегда прав.п2. Если командир не прав смотри п1.P.S. Единственное что напрягает - это пиар Гороховского, мол какие мы хорошие, Монобанк сейчас самый лояльный для своих клиентов, как говорится писать не мешки ворочать... Valeriy237 Повідомлень: 64 З нами з: 21.03.09 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1850185118521853 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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