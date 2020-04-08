Valeriy237 написав:реальная необъяснимая проблема с банком Монобанк.
ИМХО, объяснение есть и может Вы его даже можете вычислить, но по тому, что Вы написали, что рейтинг нормальный (а какой это, кстати, нормальный?) и с другими банками всё хорошо, тут никто причину не угадает. На основании того, что здесь нет отзывов о массовом срезании лимитов, я бы в Вашем случае всё-таки искал причину в себе. У меня вот тоже рейтинг нормальный и с другими банками всё хорошо, впрочем как и с monobank.
У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ. В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет. И на фоне заявлений Гороховского, о дополнительной лояльности к клиентам банка, все это выглядит как то странно...
не парьтесь))) у них считает алгоритм, и техподдержка скорей всего действительно не знает, почему. Могут знать только разработчики я знаю несколько примеров, когда наоборот наливают слишком много - что лично меня настораживает, так как это рискованная политика.
Valeriy237 написав:У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ.
То есть Вы его не знаете? Там же цифра, а Вы ее никак назвать не можете. У меня, например, в данный момент 481, и обычно плавает в диапазоне от 480 до 500.
Valeriy237 написав:В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет.
Я совсем не уверен, что у операторов службы поддержки есть информация о причинах снижения кредитного лимита, так что не думаю, что Вы от них чего-то добьетесь. Подумайте, что за последнее время изменилось в Вашем финансовом состоянии и поведении, может удастся понять.
Цифру своего рейтинга я знаю, немного ниже указанной Вами, поэтому и пишу - выше среднего по шкале УБКІ. Короче говоря я понял, реальную причину понять практически не реально, банк всегда прав - Как в армии - п1. Командир всегда прав. п2. Если командир не прав смотри п1.
P.S. Единственное что напрягает - это пиар Гороховского, мол какие мы хорошие, Монобанк сейчас самый лояльный для своих клиентов, как говорится писать не мешки ворочать...
Valeriy237 написав:А какую еще Вам личную информацию предоставить!? Я уже написал нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ, такой информации достаточно...
Кстати, про УБКИ. Кто недавно оплачивал очередной годовой пакет? У них что, остались только предложения по 500 грн, и все? Раньше были акции разные, скидки. Даже было без фриза 420, а теперь только 500? Странно как-то.