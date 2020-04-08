Есть двое знакомых. Им обоим подняли, но они в основном за свои любят оплачивать для получения большего кешбека.
У самого без изменений.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 08:09
Re: Monobank
Есть двое знакомых. Им обоим подняли, но они в основном за свои любят оплачивать для получения большего кешбека.
У самого без изменений.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 11 кві, 2020 08:55
Мне вчера увеличили с 20к до 45. Но я кредитным лимитом в последний раз пользовался когда кешбэк нормальный за кредитные был, а не 1%. Сейчас только транзит в основном.
Додано: Суб 11 кві, 2020 08:58
напомнило
паренек слушает плейер, а батарейки
в двух чемоданах несет
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