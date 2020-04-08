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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:09

Re: Monobank

  Stringer написав:есть тут выигравшие эту лотерею?
Есть двое знакомых. Им обоим подняли, но они в основном за свои любят оплачивать для получения большего кешбека.

У самого без изменений.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 1867
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:55

  MASolomko написав:
  Stringer написав:есть тут выигравшие эту лотерею?
Есть двое знакомых. Им обоим подняли, но они в основном за свои любят оплачивать для получения большего кешбека.

У самого без изменений.

Мне вчера увеличили с 20к до 45. Но я кредитным лимитом в последний раз пользовался когда кешбэк нормальный за кредитные был, а не 1%. Сейчас только транзит в основном.
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:58


напомнило
паренек слушает плейер, а батарейки
в двух чемоданах несет :)
v57
 
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