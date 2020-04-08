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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 08:09
Stringer написав:
есть тут выигравшие эту лотерею?
Есть двое знакомых. Им обоим подняли, но они в основном за свои любят оплачивать для получения большего кешбека.
У самого без изменений.
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MASolomko
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Додано: Суб 11 кві, 2020 08:55
MASolomko написав: Stringer написав:
есть тут выигравшие эту лотерею?
Есть двое знакомых. Им обоим подняли, но они в основном за свои любят оплачивать для получения большего кешбека.
У самого без изменений.
Мне вчера увеличили с 20к до 45. Но я кредитным лимитом в последний раз пользовался когда кешбэк нормальный за кредитные был, а не 1%. Сейчас только транзит в основном.
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Fylhtq
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Додано: Суб 11 кві, 2020 08:58
напомнило
паренек слушает плейер, а батарейки
в двух чемоданах несет
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v57
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Додано: Суб 11 кві, 2020 09:44
rollo написав: Shaman написав: Stringer написав:
Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.
мне по всем аккаунтам болт.
есть тут выигравшие эту лотерею?
мне под вечер лимит раза в 3 подняли)))
С 1000 до 3000?
чуть больше, если 0 припишите, будет точней)))
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Shaman
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Додано: Суб 11 кві, 2020 09:45
)
Ну я на работе юзаю, к одной клаве подключен и комп и мабила и планшет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
- Фінансовий гуру Finance.ua
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2
Додано: Суб 11 кві, 2020 10:48
Valeriy237 написав: ingtrans написав: Valeriy237 написав:
У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ.
То есть Вы его не знаете? Там же цифра, а Вы ее никак назвать не можете. У меня, например, в данный момент 481, и обычно плавает в диапазоне от 480 до 500.
Valeriy237 написав:
В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет.
Я совсем не уверен, что у операторов службы поддержки есть информация о причинах снижения кредитного лимита, так что не думаю, что Вы от них чего-то добьетесь. Подумайте, что за последнее время изменилось в Вашем финансовом состоянии и поведении, может удастся понять.
Цифру своего рейтинга я знаю, немного ниже указанной Вами, поэтому и пишу - выше среднего по шкале УБКІ.
Короче говоря я понял, реальную причину понять практически не реально, банк всегда прав -
Как в армии -
п1. Командир всегда прав.
п2. Если командир не прав смотри п1.
P.S. Единственное что напрягает - это пиар Гороховского, мол какие мы хорошие, Монобанк сейчас самый лояльный для своих клиентов, как говорится писать не мешки ворочать...
банк лояльный, что с ходу может налить большой лимит
сомнительные транзакции для алгоритма (писали на форуме):
1) большое снятие налика
2) большой перевод с карты МОно на другую карту
3) лимит не используется
что лучше делать, чтобы алгоритм лояльно (мои домыслы):
1) не выходите из грейса
2) оформите рассрочки, можно небольшие
3) используйте по максимуму (пополнение мобильного, оплата такси, оплата в интернет (но не порно
))
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Shaman
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Додано: Суб 11 кві, 2020 10:55
Shaman написав:
2) большой перевод с карты МОно на другую карту
3) лимит не используется
Эти 2 пункта нарушаю (п. 2 периодически, а п. 3 постоянно и уже давно), но на лимите это никак не сказывается. Возможно, еще работает фактор "наливают тем, кому лимит не нужен"
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ingtrans
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