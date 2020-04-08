ingtrans написав:

Valeriy237 написав: У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ. У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ.

Valeriy237 написав: В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет. В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет.

То есть Вы его не знаете? Там же цифра, а Вы ее никак назвать не можете. У меня, например, в данный момент 481, и обычно плавает в диапазоне от 480 до 500.Я совсем не уверен, что у операторов службы поддержки есть информация о причинах снижения кредитного лимита, так что не думаю, что Вы от них чего-то добьетесь. Подумайте, что за последнее время изменилось в Вашем финансовом состоянии и поведении, может удастся понять.