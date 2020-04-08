RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1851185218531854

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:09

Re: Monobank

  Stringer написав:есть тут выигравшие эту лотерею?
Есть двое знакомых. Им обоим подняли, но они в основном за свои любят оплачивать для получения большего кешбека.

У самого без изменений.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1867
З нами з: 08.03.18
Подякував: 117 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:55

  MASolomko написав:
  Stringer написав:есть тут выигравшие эту лотерею?
Есть двое знакомых. Им обоим подняли, но они в основном за свои любят оплачивать для получения большего кешбека.

У самого без изменений.

Мне вчера увеличили с 20к до 45. Но я кредитным лимитом в последний раз пользовался когда кешбэк нормальный за кредитные был, а не 1%. Сейчас только транзит в основном.
Fylhtq
 
Повідомлень: 121
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:58


напомнило
паренек слушает плейер, а батарейки
в двух чемоданах несет :)
v57
 
Повідомлень: 2560
З нами з: 14.03.10
Подякував: 92 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:44

  rollo написав:
  Shaman написав:
  Stringer написав:Горох пишет, что увеличил лимиты 75000 клиентам.
мне по всем аккаунтам болт.
есть тут выигравшие эту лотерею?


мне под вечер лимит раза в 3 подняли)))

С 1000 до 3000? :)


чуть больше, если 0 припишите, будет точней)))
Shaman
 
Повідомлень: 185
З нами з: 29.09.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:45

Re: Monobank

)
Ну я на работе юзаю, к одной клаве подключен и комп и мабила и планшет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31008
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2475 раз.
Подякували: 3608 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:48

  Valeriy237 написав:
  ingtrans написав:
  Valeriy237 написав:У меня нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ.

То есть Вы его не знаете? Там же цифра, а Вы ее никак назвать не можете. У меня, например, в данный момент 481, и обычно плавает в диапазоне от 480 до 500.
  Valeriy237 написав:В том то и дело, действительно хочется понять реальную причину блокирования кредитного лимита Монобанком, сам банк морозится ничего объяснять не хочет.

Я совсем не уверен, что у операторов службы поддержки есть информация о причинах снижения кредитного лимита, так что не думаю, что Вы от них чего-то добьетесь. Подумайте, что за последнее время изменилось в Вашем финансовом состоянии и поведении, может удастся понять.


Цифру своего рейтинга я знаю, немного ниже указанной Вами, поэтому и пишу - выше среднего по шкале УБКІ.
Короче говоря я понял, реальную причину понять практически не реально, банк всегда прав -
Как в армии -
п1. Командир всегда прав.
п2. Если командир не прав смотри п1.

P.S. Единственное что напрягает - это пиар Гороховского, мол какие мы хорошие, Монобанк сейчас самый лояльный для своих клиентов, как говорится писать не мешки ворочать...


банк лояльный, что с ходу может налить большой лимит
сомнительные транзакции для алгоритма (писали на форуме):
1) большое снятие налика
2) большой перевод с карты МОно на другую карту
3) лимит не используется

что лучше делать, чтобы алгоритм лояльно (мои домыслы):
1) не выходите из грейса
2) оформите рассрочки, можно небольшие
3) используйте по максимуму (пополнение мобильного, оплата такси, оплата в интернет (но не порно :mrgreen: ))
Shaman
 
Повідомлень: 185
З нами з: 29.09.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:55

Re: Monobank

  Shaman написав:2) большой перевод с карты МОно на другую карту
3) лимит не используется

Эти 2 пункта нарушаю (п. 2 периодически, а п. 3 постоянно и уже давно), но на лимите это никак не сказывается. Возможно, еще работает фактор "наливают тем, кому лимит не нужен" :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 920
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:06

  ingtrans написав:
  Shaman написав:2) большой перевод с карты МОно на другую карту
3) лимит не используется

Эти 2 пункта нарушаю (п. 2 периодически, а п. 3 постоянно и уже давно), но на лимите это никак не сказывается. Возможно, еще работает фактор "наливают тем, кому лимит не нужен" :)


это же только факторы - как их учитывает алгоритм - только разработчики знают)))
Shaman
 
Повідомлень: 185
З нами з: 29.09.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:25

  Shaman написав:
банк лояльный, что с ходу может налить большой лимит
сомнительные транзакции для алгоритма (писали на форуме):
1) большое снятие налика
2) большой перевод с карты МОно на другую карту
3) лимит не используется



3) Вот есть у меня в семье третья карточка МОНО. Только пылится - иногда использовал для транзита. Вот там стоял 5000 грн кредитний лимит. Сейчас спецом глянул - и уже вижу 35000 грн. Подняли - но он ВООБЩЕ не используется, вот и подняли)))).

Может и подняли 75000 монобанковцам (зато Горох сильно пиарнулся, и это сильно вяжется с его следующим постом - типа нужно плыть против течения в сегодняшние времена), которые его вообще не используют :wink:.. ?!
jay2004
 
Повідомлень: 2203
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:35

Re: Monobank

  jay2004 написав:Может и подняли 75000 монобанковцам (зато Горох сильно пиарнулся, и это сильно вяжется с его следующим постом - типа нужно плыть против течения в сегодняшние времена), которые его вообще не используют :wink:.. ?!

Я вполне верю, что могли поднять лимит 75000 клиентам, это меньше 4% всей клиентской базы. Но поднимали, конечно, не случайным образом, явно же должны были учитывать риски.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 920
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1851185218531854
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: акет, IDAN, ingtrans, jay2004, makor06 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.