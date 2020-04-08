Ага, ну в целом принцип понятен - зонтик в солнечную погоду
Мне рассрочку увеличили, так как никогда не пользуюсь, а кто не пользуется кредитными, тому подняли лимит
Ясно понятно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:58
Re: Monobank
Ага, ну в целом принцип понятен - зонтик в солнечную погоду
Мне рассрочку увеличили, так как никогда не пользуюсь, а кто не пользуется кредитными, тому подняли лимит
Ясно понятно
Додано: Суб 11 кві, 2020 15:03
Ну не так прям все плохо, вон Shamanу же в тему, я так понимаю, подняли.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 11 кві, 2020 15:07
Было дело на BlackFriday 2019 , УБКИ рассылку делал -50% по "СтатусКонтроль Максимальный" за 250грн.
Додано: Суб 11 кві, 2020 15:49
Re: Monobank
Статус Контроль в УБКИ-апликухе нашару
А щас мона подключиться на тестовую версию, так там при каждом входе рисуют наШару и рЭЙтЫнХ
Ну а КИ нема чо часто смотреть, раз в год -- достаточно
... делайте хоть что-нибудь!
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