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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:58

Re: Monobank

Ага, ну в целом принцип понятен - зонтик в солнечную погоду
Мне рассрочку увеличили, так как никогда не пользуюсь, а кто не пользуется кредитными, тому подняли лимит
Ясно понятно 8)
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:03

Ну не так прям все плохо, вон Shamanу же в тему, я так понимаю, подняли.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:07

  Искатель написав:
  Valeriy237 написав:А какую еще Вам личную информацию предоставить!? Я уже написал нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ, такой информации достаточно...

Кстати, про УБКИ. Кто недавно оплачивал очередной годовой пакет?
У них что, остались только предложения по 500 грн, и все? Раньше были акции разные, скидки. Даже было без фриза 420, а теперь только 500? Странно как-то.


Было дело на BlackFriday 2019 , УБКИ рассылку делал -50% по "СтатусКонтроль Максимальный" за 250грн.
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:49

Re: Monobank

  STIGA написав:"СтатусКонтроль Максимальный" за 250грн.

Статус Контроль в УБКИ-апликухе нашару
А щас мона подключиться на тестовую версию, так там при каждом входе рисуют наШару и рЭЙтЫнХ
Ну а КИ нема чо часто смотреть, раз в год -- достаточно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:54

  clientage написав:
  STIGA написав:"СтатусКонтроль Максимальный" за 250грн.

Статус Контроль в УБКИ-апликухе нашару
А щас мона подключиться на тестовую версию, так там при каждом входе рисуют наШару и рЭЙтЫнХ
Ну а КИ нема чо часто смотреть, раз в год -- достаточно

Бета уже стала релізом. У новому застосунку жодних згадок про безкоштовний статус-контроль я не знайшов і не було нагоди перевірити на практиці. Вам уже приходили сповіщення про запити у новій версії?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:07

  klug написав:
  clientage написав:
  STIGA написав:"СтатусКонтроль Максимальный" за 250грн.

Статус Контроль в УБКИ-апликухе нашару
А щас мона подключиться на тестовую версию, так там при каждом входе рисуют наШару и рЭЙтЫнХ
Ну а КИ нема чо часто смотреть, раз в год -- достаточно

Бета уже стала релізом. У новому застосунку жодних згадок про безкоштовний статус-контроль я не знайшов і не було нагоди перевірити на практиці. Вам уже приходили сповіщення про запити у новій версії?

У меня последнее от 7 фев, рейтинг и щас нарисовало
А я чото ни у кого ничо и не просил с тех пор :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:18

  rollo написав:
  mephala написав:а зоо и медицину тоже?

Животных, к сожалению, уже нет, а на медицину в этом месяце использую форвард, а обычно пудру. Все за кредитные.


гыг.
при чем тут форвард если мы говорим про моно? капец блин.
mephala
 
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