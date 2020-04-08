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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:58
Ага, ну в целом принцип понятен - зонтик в солнечную погоду
Мне рассрочку увеличили, так как никогда не пользуюсь, а кто не пользуется кредитными, тому подняли лимит
Ясно понятно
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Додано: Суб 11 кві, 2020 15:03
Ну не так прям все плохо, вон Shamanу же в тему, я так понимаю, подняли.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Суб 11 кві, 2020 15:07
Искатель написав: Valeriy237 написав:
А какую еще Вам личную информацию предоставить!? Я уже написал нормальный рейтинг - выше среднего по шкале УБКІ, такой информации достаточно...
Кстати, про УБКИ. Кто недавно оплачивал очередной годовой пакет?
У них что, остались только предложения по 500 грн, и все? Раньше были акции разные, скидки. Даже было без фриза 420, а теперь только 500? Странно как-то.
Было дело на BlackFriday 2019 , УБКИ рассылку делал -50% по "СтатусКонтроль Максимальный" за 250грн.
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STIGA
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Додано: Суб 11 кві, 2020 15:49
STIGA написав:
"СтатусКонтроль Максимальный" за 250грн.
Статус Контроль в УБКИ-апликухе нашару
А щас мона подключиться на тестовую версию, так там при каждом входе рисуют наШару и рЭЙтЫнХ
Ну а КИ нема чо часто смотреть, раз в год -- достаточно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 11 кві, 2020 17:54
clientage написав: STIGA написав:
"СтатусКонтроль Максимальный" за 250грн.
Статус Контроль в УБКИ-апликухе нашару
А щас мона подключиться на тестовую версию, так там при каждом входе рисуют наШару и рЭЙтЫнХ
Ну а КИ нема чо часто смотреть, раз в год -- достаточно
Бета уже стала релізом. У новому застосунку жодних згадок про безкоштовний статус-контроль я не знайшов і не було нагоди перевірити на практиці. Вам уже приходили сповіщення про запити у новій версії?
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klug
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Додано: Суб 11 кві, 2020 18:07
klug написав: clientage написав: STIGA написав:
"СтатусКонтроль Максимальный" за 250грн.
Статус Контроль в УБКИ-апликухе нашару
А щас мона подключиться на тестовую версию, так там при каждом входе рисуют наШару и рЭЙтЫнХ
Ну а КИ нема чо часто смотреть, раз в год -- достаточно
Бета уже стала релізом. У новому застосунку жодних згадок про безкоштовний статус-контроль я не знайшов і не було нагоди перевірити на практиці. Вам уже приходили сповіщення про запити у новій версії?
У меня последнее от 7 фев, рейтинг и щас нарисовало
А я чото ни у кого ничо и не просил с тех пор
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 11 кві, 2020 18:18
rollo написав: mephala написав:
а зоо и медицину тоже?
Животных, к сожалению, уже нет, а на медицину в этом месяце использую форвард, а обычно пудру. Все за кредитные.
гыг.
при чем тут форвард если мы говорим про моно? капец блин.
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mephala
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Додано: Суб 11 кві, 2020 23:04
mephala написав: rollo написав: mephala написав:
а зоо и медицину тоже?
Животных, к сожалению, уже нет, а на медицину в этом месяце использую форвард, а обычно пудру. Все за кредитные.
гыг.
при чем тут форвард если мы говорим про моно? капец блин.
Мы говорим про кретитные. Гы.
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rollo
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Додано: Нед 12 кві, 2020 00:16
rollo написав: mephala написав:
гыг.
при чем тут форвард если мы говорим про моно? капец блин.
Мы говорим про кретитные. Гы.
ага. я так и понял.
omb написав:klug
та ладно, 8% глуско, 20% зоо, 3% красота и медицина - можно и попользоваться чуть
что тут вы говорили про все карты всех банков Украины а не конкретно про моню.
жгите дальше съезжая с темы когда поняли что лохонулись так как у мони нельзя получить больше 1% юзая кредитные. а клуг которому вы отвечали обсуждал именно использование кредитных денег
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mephala
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