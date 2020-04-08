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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1853185418551856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:44

  mephala написав:
  rollo написав:
  mephala написав:гыг.
при чем тут форвард если мы говорим про моно? капец блин.

Мы говорим про кретитные. Гы.


ага. я так и понял.
  omb написав:klug та ладно, 8% глуско, 20% зоо, 3% красота и медицина - можно и попользоваться чуть :)

что тут вы говорили про все карты всех банков Украины а не конкретно про моню.
жгите дальше съезжая с темы когда поняли что лохонулись так как у мони нельзя получить больше 1% юзая кредитные. а клуг которому вы отвечали обсуждал именно использование кредитных денег :lol:

Умник, у мони можно получить больше 1% за кредитные. Например, можно получить 8% кешбэка за кредитные, заправляясь на глуско, 4% за кредитные на все покупки в Эльдорадо.
На Глуско в предыдущие месяцы я выводил практически по 500 грн. кешбэка в месяц, в этом апреле тоже выведу много, но не 500. Все за кредитные.

Нужно внимательно читать, что пишут другие и, правильно, не быть лохом. :D
Востаннє редагувалось rollo в Нед 12 кві, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлень: 503
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:45

  omb написав:mephala глуско 8% не будет закредитные?

Он не понимает, что пишут другие.
rollo
 
Повідомлень: 503
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:47

omb , будет 8% за кредитные на Глуско. Смело заправляйтесь. Но не более 500 грн. кешбэка.
rollo
 
Повідомлень: 503
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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  #<1 ... 1853185418551856
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