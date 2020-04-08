mephala написав:
ага. я так и понял.
что тут вы говорили про все карты всех банков Украины а не конкретно про моню.
жгите дальше съезжая с темы когда поняли что лохонулись так как у мони нельзя получить больше 1% юзая кредитные. а клуг которому вы отвечали обсуждал именно использование кредитных денег
Умник, у мони можно получить больше 1% за кредитные. Например, можно получить 8% кешбэка за кредитные, заправляясь на глуско, 4% за кредитные на все покупки в Эльдорадо.
На Глуско в предыдущие месяцы я выводил практически по 500 грн. кешбэка в месяц, в этом апреле тоже выведу много, но не 500. Все за кредитные.
Нужно внимательно читать, что пишут другие и, правильно, не быть лохом.