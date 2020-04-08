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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1853185418551856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:44

  mephala написав:
  rollo написав:
  mephala написав:гыг.
при чем тут форвард если мы говорим про моно? капец блин.

Мы говорим про кретитные. Гы.


ага. я так и понял.
  omb написав:klug та ладно, 8% глуско, 20% зоо, 3% красота и медицина - можно и попользоваться чуть :)

что тут вы говорили про все карты всех банков Украины а не конкретно про моню.
жгите дальше съезжая с темы когда поняли что лохонулись так как у мони нельзя получить больше 1% юзая кредитные. а клуг которому вы отвечали обсуждал именно использование кредитных денег :lol:

Умник, у мони можно получить больше 1% за кредитные. Например, можно получить 8% кешбэка за кредитные, заправляясь на глуско, 4% за кредитные на все покупки в Эльдорадо.
На Глуско в предыдущие месяцы я выводил практически по 500 грн. кешбэка в месяц, в этом апреле тоже выведу много, но не 500. Все за кредитные.

Нужно внимательно читать, что пишут другие и, правильно, не быть лохом. :D
Востаннє редагувалось rollo в Нед 12 кві, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:45

  omb написав:mephala глуско 8% не будет закредитные?

Он не понимает, что пишут другие.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:47

omb , будет 8% за кредитные на Глуско. Смело заправляйтесь. Но не более 500 грн. кешбэка.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:32

  rollo написав:
  omb написав:mephala глуско 8% не будет закредитные?

Он не понимает, что пишут другие.

ему оно и не надо... просто любит пукнуть в пудру
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:38

  rollo написав:omb , будет 8% за кредитные на Глуско. Смело заправляйтесь. Но не более 500 грн. кешбэка.

Там и закурить и заварить есть,не только углеводородами жить же)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:33

  ol_zy написав:
  avjej написав:100 грн. от Монобанка за заявку по ссылке.
А ссылку можно купить за 10грн. (или выиграть) на сайте или в приложении Покупон или SuperDeal.

А разве Горох уже прибил свою ссылку, которая и так давала 100?

Владислав Иванов в фейсбук пишет что 100 грн. еще дают от Гороховского. у кого сохранилась, это она ? (https://monobank.com.ua/r/Piww)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:56

  omb написав:mephala глуско 8% не будет закредитные?

будет. как и другие партнерки.
но все что есть КБ от самой мони - будет 1% за кредитные.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 12 кві, 2020 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:58

  rollo написав:
  mephala написав:ага. я так и понял.
  omb написав:klug та ладно, 8% глуско, 20% зоо, 3% красота и медицина - можно и попользоваться чуть :)

что тут вы говорили про все карты всех банков Украины а не конкретно про моню.
жгите дальше съезжая с темы когда поняли что лохонулись так как у мони нельзя получить больше 1% юзая кредитные. а клуг которому вы отвечали обсуждал именно использование кредитных денег :lol:

Умник, у мони можно получить больше 1% за кредитные. Например, можно получить 8% кешбэка за кредитные, заправляясь на глуско, 4% за кредитные на все покупки в Эльдорадо.
На Глуско в предыдущие месяцы я выводил практически по 500 грн. кешбэка в месяц, в этом апреле тоже выведу много, но не 500. Все за кредитные.

Нужно внимательно читать, что пишут другие и, правильно, не быть лохом. :D


лох это тот кто считает что за кредитные можно получить у мони 20% по зоо и 3 за красоту :lol:
так что это вам нужно читать что пишут с самого начала диалога :mrgreen:
Востаннє редагувалось mephala в Нед 12 кві, 2020 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:02

  Stringer написав:
  rollo написав:
  omb написав:mephala глуско 8% не будет закредитные?

Он не понимает, что пишут другие.

ему оно и не надо... просто любит пукнуть в пудру


пук в пудру это ваш репертуар :mrgreen:
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